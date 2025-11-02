歐巴馬批川普政府魯莽行事 籲選民投票反制

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）今天在為兩位民主黨籍州長候選人站台時，批評當今川普政府「無法無天、魯莽行事」，他呼籲選民在下週的期中選舉，以選票拒絕這樣的政府。

在民主黨內仍孚眾望的歐巴馬今天分別為維吉尼亞州州長候選人斯潘伯格 （Abigail Spanberger）、紐澤西州州長候選人薛瑞爾（Mikie Sherrill）站台造勢時，對川普政府提出尖銳批評。

在維州諾福克市（Norfolk）老道明大學（Old Dominion University），歐巴馬對一群支持斯潘伯格的民眾表示：「說實話，現在我們的國家和政策都處於非常黑暗時刻。」

歐巴馬說：「真不知要從何說起...因為當今的白宮，每天都會翻出新花樣：無法無天、魯莽的、心胸狹隘的、簡直就是瘋狂的行徑。」

歐巴馬批評川普「混亂的」關稅政策，還派遣國民兵進駐美國城市。他也抨擊國會中共和黨人未能約束川普，「即使明知他的作為已經越界」。

他表示，對於目前商界領袖、律師事務所和大學院校如此快速地「卑躬屈膝」來取悅川普，他本人對此情形感到訝異。

今天稍晚在紐澤西州紐瓦克市（Newark）薛瑞爾的造勢活動上，歐巴馬繼續批評川普的白宮：「感覺每天都像是過萬聖節，所出花樣全是惡作劇，但沒有糖果吃。」

歐巴馬偶爾略帶譏諷地提到川普的一些決定，諸如在聯邦政府已經無米斷炊了，川普卻在白宮大興土木。

他說：「說句公道話啊，川普確實有專注一些重要議題，例如鋪水泥將白宮玫瑰園整平，這樣大家走路時鞋子就不會沾到泥巴；此外，川普還要斥資3億美元改建白宮宴會廳呢。」