快訊

MLB／大谷翔平續投挨轟 羅伯茲調度被批「完全無法理解」

光吃益生菌沒用，好菌要靠益生元才能留下！哪些食物富含益生元？

業師風暴／放寬高中職「免師培業師」 基層炸鍋憂3亂象

哈佛醫學院清晨傳爆炸無人傷亡 警方研判蓄意行為

中央社／ 波士頓1日綜合外電報導
哈佛大學警局公布的照片顯示，兩名可疑的蒙面男子在哈佛醫學院大樓發生爆炸前，匆忙離開現場。美聯社
哈佛大學警局公布的照片顯示，兩名可疑的蒙面男子在哈佛醫學院大樓發生爆炸前，匆忙離開現場。美聯社

當局表示，今天清晨美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）發生一起似乎是蓄意造成的爆炸，但沒有人受傷。

根據大學警察聲明，校警接獲火警警報趕赴現場時，試圖攔下兩名從戈登森大樓（GoldensonBuilding）跑出的身分不明人士，隨後前往警報觸發地點查看情況。

警方表示，波士頓消防局（Boston Fire Department）判定這起爆炸是蓄意行為，員警在對大樓進行全面搜索時，並未發現其他裝置。

警方公布兩名戴著口罩、身穿看似連帽衫的人的模糊照片。

哈佛大學警局公布的照片顯示，兩名可疑的蒙面男子在哈佛醫學院大樓發生爆炸前，匆忙離開現場。美聯社
哈佛大學警局公布的照片顯示，兩名可疑的蒙面男子在哈佛醫學院大樓發生爆炸前，匆忙離開現場。美聯社

爆炸 警報 醫學院

延伸閱讀

高雄40歲男借住女性友人住處 突高處墜樓倒臥中庭暴頭亡

家屬1個月聯絡不上…台中西區大樓住戶死亡 警破門飄屍臭

高雄大樓中庭突傳巨響 女子自租處墜樓身亡

南港最大都更案台鐵棟大樓上梁 估117年底完工

相關新聞

哈佛醫學院清晨傳爆炸無人傷亡 警方研判蓄意行為

當局表示，今天清晨美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）發生一起似乎是蓄意造成的爆炸，但沒有人受...

從懸賞3億的通緝犯晉身白宮貴賓！川普將接待敘利亞總統夏拉 美敘首例

美聯社報導，一名美國官員11月1日透露，美國總統川普近期將接待敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）到訪，這將...

川普威脅對奈及利亞動武！已下令五角大廈備戰 原因曝光

路透報導，美國總統川普於當地時間11月1日發文，指控西非國家奈及利亞未能遏止伊斯蘭激進分子屠殺基督徒，因此他已下令五角大...

美中防長再通話 赫格塞斯：同意應設軍對軍溝通管道

全球矚目的川習會落幕後，美國國防部長赫格塞斯也和中國國防部長董軍會晤並通話。赫格塞斯今天發文說，雙方同意應建立軍對軍的溝...

美國2聯邦法官裁定用緊急資金發糧食券 11月仍會延誤

麻州和羅德島州的兩名聯邦法官31日裁定，川普政府必須動用緊急資金，在政府停擺期間繼續發放俗稱「糧食券」的「營養補充援助計...

美國「歐記健保」今起開放購買 失補貼後…有地方漲幅達3倍

俗稱「歐記健保」的可負擔健保法(Affordable Care Act)市場平台11月1日起開放登記參加，保費是否出現大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。