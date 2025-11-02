哈佛醫學院清晨傳爆炸無人傷亡 警方研判蓄意行為
當局表示，今天清晨美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）發生一起似乎是蓄意造成的爆炸，但沒有人受傷。
根據大學警察聲明，校警接獲火警警報趕赴現場時，試圖攔下兩名從戈登森大樓（GoldensonBuilding）跑出的身分不明人士，隨後前往警報觸發地點查看情況。
警方表示，波士頓消防局（Boston Fire Department）判定這起爆炸是蓄意行為，員警在對大樓進行全面搜索時，並未發現其他裝置。
警方公布兩名戴著口罩、身穿看似連帽衫的人的模糊照片。
