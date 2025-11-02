從懸賞3億的通緝犯晉身白宮貴賓！川普將接待敘利亞總統夏拉 美敘首例

美聯社報導，一名美國官員11月1日透露，美國總統川普近期將接待敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）到訪，這將是敘利亞國家元首有史以來首次拜訪白宮，預計11月10日舉行會談。曾遭美國政府懸賞1000萬美元（約3億台幣）通緝的夏拉，料將與美簽署協議，加入打擊伊斯蘭國（ISIS）的行動。

美敘會談將是川普與波斯灣合作理事會（GCC）領袖會議期間的場邊會議，被視為敘利亞經歷阿塞德家族50多年專制統治後，在過渡期間努力走出國際孤立陰影的一大轉折。川普5月曾在沙烏地阿拉伯與夏拉會面，這是美敘領袖25年來首次接觸。

夏拉曾以「哥拉尼」（Abu Mohammed al-Golani）之名活躍，與九一一恐攻主嫌賓拉丹所屬恐怖組織「凱達」有聯繫，並曾加入伊拉克對抗美軍的反叛勢力，之後才投入敘利亞戰爭。他因帶領與凱達有關的「沙姆解放組織」（HTS），一度被美方懸賞1000萬美元通緝，甚至曾被美軍拘押多年。美國於2024年底與夏拉展開接觸後撤銷懸賞。