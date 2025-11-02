川普威脅對奈及利亞動武！已下令五角大廈備戰 原因曝光

路透報導，美國總統川普於當地時間11月1日發文，指控西非國家奈及利亞未能遏止伊斯蘭激進分子屠殺基督徒，因此他已下令五角大廈備戰，可能對奈及利亞「真槍實彈開火」，祭出迅猛的軍事行動，並立即暫停所有援助。

川普在真實社群發文稱，若美國出動軍隊，將「真槍實彈火力全開」（guns-a-blazing），「徹底殲滅犯下那些可怕暴行的伊斯蘭恐怖分子」；他也呼籲美國眾議院撥款委員會展開調查。不過，川普並未提供任何奈及利亞境內基督徒遭殺戮的具體證據。

川普稱奈及利亞是「名譽掃地的國家」，並警告奈及利亞政府必須迅速行動。他寫道：「如果我們出手，行動將會迅速、猛烈又痛快，就像那些恐怖暴徒攻擊我們珍視的基督徒一樣！」

奈及利亞政府暫未回應，白宮也尚未說明潛在軍事行動的可能時程。

川普政府10月31日才將奈及利亞重新列入「特別關切國家」。這份名單列有被美國認定侵犯宗教自由的國家，包括中國大陸、緬甸、北韓、俄羅斯與巴基斯坦等。根據智庫哈德遜研究所，多個宗教團體10月曾致信川普，敦促重新將奈及利亞列名。

根據路透，美軍在西非的駐軍規模自去年約1000名美軍撤離尼日後已大幅縮減。美方偶爾仍會派小規模部隊參與演訓，目前美軍在非洲最大軍事基地位於東非吉布地，駐有超過5000名軍人，負責區域行動。

奈及利亞約有2.3億人口，是非洲人口最多且石油產量最高的國家，為石油輸出國組織（OPEC）成員國。奈及利亞國內約有200個族群，信仰基督教、伊斯蘭教及傳統宗教，長期以來雖維持相對和平，但曾因族群對立或資源爭奪爆發衝突。