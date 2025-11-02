美中防長再通話 赫格塞斯：同意應設軍對軍溝通管道

快訊

中央社／ 華盛頓1日專電
赫格塞斯。 美聯社
全球矚目的川習會落幕後，美國國防部長赫格塞斯也和中國國防部長董軍會晤並通話。赫格塞斯今天發文說，雙方同意應建立軍對軍的溝通管道，以消除衝突及緩解任何出現的問題。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日在韓國舉行雙邊會談後，赫格塞斯（Pete Hegseth）隔天和董軍在馬來西亞舉行會談。赫格塞斯說，關注中國在南海、台灣周邊及對美國印太盟友及夥伴的行為，並強調美國不尋求衝突；董軍則說，希望美方把不遏制中國、不尋求發生衝突的表態落實到行動上。

赫格塞斯今天進一步在社群媒體平台X發文表示，他和董軍會晤後，兩人昨晚再度通話，雙方一致認為，「和平、穩定及良好關係」是美中兩國的最佳道路。正如川普所言，川習會為美中之間的永久和平及成功奠定基調。

他指出，美國國防部將秉持相同原則，「靠實力確保和平、相互尊重，維持正面關係」。

赫格塞斯還說，他和董軍也同意，雙方應設立軍對軍的溝通管道，以消除衝突及緩解任何出現的問題，「關於這方面，我們很快會展開更多的會晤」。

赫格塞斯和董軍先前曾於9月進行視訊電話會議，雙方接著在馬來西亞會晤。赫格塞斯會後表示，美國不尋求衝突，並堅決捍衛美國利益，確保美國在印太地區有維護自身利益的能力。

董軍說，美中防務部門要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通，增信釋疑。

