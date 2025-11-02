美政府停擺航管人力短缺 紐約機場航班延誤達2小時

快訊

中央社／ 華盛頓1日專電

美國聯邦政府停擺狀態今天邁入第2個月，美國聯邦航空總署（FAA）昨晚示警，飛航管制人員缺勤激增造成廣泛影響。從德州到紐約的主要機場都出現航班延誤，其中紐約拉瓜迪亞機場航班平均延誤超過2小時。

共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺，至今已邁入第2個月。FAA昨晚發布聲明指出，約1萬3000名飛航管制人員已連續數週無薪工作，以確保每天超過5萬次飛行運作的安全。

FAA示警，隨著週末將至，缺勤人數激增導致多個管制設施的人力更加吃緊，對全美航空系統造成廣泛影響。「目前我們30個核心主要設施之中，有一半面臨人手短缺，而紐約地區的設施中，有將近80%的飛航管制人員缺勤」。

當出現人手短缺時，FAA表示，將會減少空中交通流量以維持安全，這可能導致航班延誤或取消。

政治網站Politico報導，根據FAA報告，昨晚德州達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas-Fort Worth International Airport）、紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）及紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）等地都因人力不足而出現航班延誤的狀況。

其中，紐約市地區受到的影響似乎特別嚴重，例如拉瓜迪亞機場航班平均延誤時間超過2小時。

FAA呼籲，「政府停擺必須結束」，好讓這些飛航管制人員領取應得的薪酬，並讓旅客免於更多航班中斷及延誤。

美國國家航空管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）主席丹尼爾斯（Nick Daniels）昨天表示支持一項「乾淨版」臨時撥款法案，以重啟政府運作。

美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。不過，兩黨在支出法案上陷入僵局，聯邦政府於10月1日進入關門狀態。

Politico指出，在美國政府上一次關門期間，部分飛航管制人員以病假名義缺勤，導致美國關鍵航空樞紐航班大亂，普遍被外界認為加速了政府停擺於2019年初結束。

美國政府上次關門是在川普第一任期內，主因是移民議題，關門期間從2018年12月22日持續到隔年1月25日，維持35天，成為美國至今史上最長一次的政府關門。

