中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

美國總統川普今天似乎為依賴糧食援助的低收入美國人提供了一線生機，他表示不希望他們「挨餓」。約4200萬人可能在一天後失去每月的補助。

法新社報導，川普在他創設的社群平台「真實社群」（Truth Social）一篇長文中表示，在政府持續關門期間，資金於11月1日到期後，「政府律師不認為我們有法定權力支付補充營養援助計畫（SNAP）」的福利金。

但他補充說，已指示他們「盡快釐清我們如何能合法資助SNAP」。

羅德島州聯邦法官今天稍早讓這項計畫獲得暫時喘息，在一起由慈善機構和其他團體提起的案件中，下令白宮在政府關門期間動用緊急資金支付糧食券。

但川普政府一直主張無法合法動用這筆資金。儘管有了這項裁決，目前仍不清楚美國民眾週末能否領到SNAP款項。

自從黨派僵局導致美國政府於10月1日關門以來，許多聯邦工作人員已領不到薪水，數百萬美國人也日益陷入缺乏基本聯邦服務的困境。

如今進入第2個月，聯邦政府關門已演變成公共服務的慢速崩解和日益加劇的經濟動盪。

儘管共和黨和民主黨持續相互指責，但若無立即干預，數百萬美國人將在本週末首度感受到政府關門的全面衝擊。

政府關門衝擊糧食援助 川普稱已指示尋找解方

