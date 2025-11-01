空襲委內瑞拉箭在弦上？川普否認美媒報導

美國邁阿密先鋒報10月31日引述知情人士報導，隨著美國準備對「太陽」（Soles）毒品集團展開新一階段行動，川普政府已決定對委內瑞拉境內軍事設施發動攻擊，行動「隨時可能啟動」。然而，川普當天親口表示，並未考慮下令對委內瑞拉進行軍事襲擊。

華爾街日報報導，川普曾於10月15日在白宮橢圓辦公室表示，正在考慮地面打擊。他當時說：「我們當然在考慮地面行動，因為我們已經掌控了海上局勢。」但31日在空軍一號上被問及正考慮空襲委內瑞拉的說法，川普則回應：「不，這不是真的。」

根據邁阿密先鋒報的報導，美方官員相信太陽集團每年向歐美出口約500噸古柯鹼。知情人士透露，可能在數日甚至數小時內遭到空襲的目標，也旨在斬首太陽集團高層。雖然知情人士拒絕透露委內瑞拉總統馬杜洛本人是否為目標，但其中一人表示，他的時間不多了。

這位消息人士說：「馬杜洛即將發現自己被困，可能很快就會意識到，即便想逃出國也無能為力。對他而言更糟的是，現在不止一位將軍願意逮捕並移交他，他們都清楚，談論死亡是一回事，真正面對死亡又是另一回事。」

華爾街日報10月30日進一步披露，川普政府已鎖定委內瑞拉境內多處被指用於毒品走私的軍事設施，但強調川普尚未做出最終決定。官員表示，若行動成真，目標將集中於馬杜洛政權與毒品網絡的交會點。不過，白宮隔天即出面降溫，淡化外界對美軍即將進入委內瑞拉的揣測。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）表示：「不具名消息人士不知道他們正在說什麼，任何有關委內瑞拉政策的公告都將直接由總統發表。」

川普本人親自否認數小時後，國務卿魯比歐也否認邁阿密先鋒報的報導。他在「Ｘ」寫道：「你們的『消息人士』聲稱『對情況有所了解』，騙你們寫了一篇假新聞。」

