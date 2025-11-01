快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

聽新聞
0:00 / 0:00

空襲委內瑞拉箭在弦上？川普否認美媒報導

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）30日駛離千里達及托巴哥首都西班牙港。法新社
美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）30日駛離千里達及托巴哥首都西班牙港。法新社

美國邁阿密先鋒報10月31日引述知情人士報導，隨著美國準備對「太陽」（Soles）毒品集團展開新一階段行動，川普政府已決定對委內瑞拉境內軍事設施發動攻擊，行動「隨時可能啟動」。然而，川普當天親口表示，並未考慮下令對委內瑞拉進行軍事襲擊。

華爾街日報報導，川普曾於10月15日在白宮橢圓辦公室表示，正在考慮地面打擊。他當時說：「我們當然在考慮地面行動，因為我們已經掌控了海上局勢。」但31日在空軍一號上被問及正考慮空襲委內瑞拉的說法，川普則回應：「不，這不是真的。」

根據邁阿密先鋒報的報導，美方官員相信太陽集團每年向歐美出口約500噸古柯鹼。知情人士透露，可能在數日甚至數小時內遭到空襲的目標，也旨在斬首太陽集團高層。雖然知情人士拒絕透露委內瑞拉總統馬杜洛本人是否為目標，但其中一人表示，他的時間不多了。

這位消息人士說：「馬杜洛即將發現自己被困，可能很快就會意識到，即便想逃出國也無能為力。對他而言更糟的是，現在不止一位將軍願意逮捕並移交他，他們都清楚，談論死亡是一回事，真正面對死亡又是另一回事。」

華爾街日報10月30日進一步披露，川普政府已鎖定委內瑞拉境內多處被指用於毒品走私的軍事設施，但強調川普尚未做出最終決定。官員表示，若行動成真，目標將集中於馬杜洛政權與毒品網絡的交會點。不過，白宮隔天即出面降溫，淡化外界對美軍即將進入委內瑞拉的揣測。

白宮副發言人凱利（Anna Kelly）表示：「不具名消息人士不知道他們正在說什麼，任何有關委內瑞拉政策的公告都將直接由總統發表。」

川普本人親自否認數小時後，國務卿魯比歐也否認邁阿密先鋒報的報導。他在「Ｘ」寫道：「你們的『消息人士』聲稱『對情況有所了解』，騙你們寫了一篇假新聞。」

連結：https://x.com/marcorubio/status/1984351703760846897

川普 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

鄭麗文「普亭不是獨裁者」挨轟 蕭旭岑：為何不指責川普？

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

特派員在現場／習近平探索新盟友圈 APEC密集場邊外交

相關新聞

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

CNN 10月31日引述3位知情美歐官員報導，五角大廈已向白宮表示，贊同向烏克蘭提供戰斧飛彈，評估此舉不會對美國軍備庫存...

空襲委內瑞拉箭在弦上？川普否認美媒報導

美國邁阿密先鋒報10月31日引述知情人士報導，隨著美國準備對「太陽」（Soles）毒品集團展開新一階段行動，川普政府已決...

金卡戴珊稱「登月造假」 NASA駁斥並邀請觀禮發射

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天駁斥真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）聲稱「登月造假」的說法...

川普提「核試驗」引人猜謎：核爆還是運載導彈測試？

美國上次進行核爆試驗已是33年前的事了。不過，本周三（10月29日），總統川普似乎下令「立即」恢復核試驗。

川普下令重啟核試 美現行試驗與恢復試爆條件一次看

美國總統川普宣布美國將重啟核武試驗，引發爭議與困惑，目前不確定他指的是美國本來就在進行的武器系統測試，或恢復過往的核子試...

川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

路透報導，美國總統川普決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，改由財長貝森特代表，象徵華府參與APEC事務態度的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。