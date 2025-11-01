快訊

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

馮淬帆驚傳離世！曾炮轟導演王晶是王X蛋：害很多人很慘

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透

CNN 10月31日引述3位知情美歐官員報導，五角大廈已向白宮表示，贊同向烏克蘭提供戰斧飛彈，評估此舉不會對美國軍備庫存造成負面影響，只待美國總統川普做出最終的政治決定。

根據報導，參謀首長聯席會議則向白宮通報前述評估。2位歐洲官員表示，這項結果令美國的歐洲盟友感到振奮，認為美國現在不再有太多理由不提供戰斧飛彈。白宮和五角大廈未回應詢問。

戰斧飛彈射程可達約1600公里，烏克蘭總統澤倫斯基近來不斷爭取這項武器，希望能夠更有效地打擊俄羅斯境內的石油與能源設施。

川普10月中會晤澤倫斯基前幾天曾表示，美國擁有「大量戰斧飛彈」，可能可以提供給烏克蘭，但兩人在白宮共進工作午餐時，川普卻說他寧願不向烏克蘭提供戰斧飛彈，理由是「我們不想把保護國家的必要裝備給出去」。

川普與俄羅斯總統普亭進行長時間通話一天後，就告訴澤倫斯基，不打算提供戰斧飛彈，至少目前不會。據報他當時明確表示，首要任務是外交，提供戰斧飛彈恐損及相關談判。CNN報導，普亭在通話中告訴川普，戰斧飛彈可能打擊莫斯科與聖彼得堡等主要俄羅斯城市，雖對戰場影響不大，但會損害美俄關係。

不過，知情官員透露，儘管五角大廈對庫存沒有顧慮，美國國防官員仍在研擬烏克蘭如何訓練並部署戰斧飛彈。並補充指出，要讓烏克蘭能有效使用戰斧飛彈，仍有多項作戰問題需要解決。

飛彈 美國國防 烏克蘭

延伸閱讀

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

中日韓元首比一比 川普收割亞洲盟友「恩愛秀」背後什麼算盤？

川普、普亭不會面了？俄堅持烏割地惹怒美方 傳布達佩斯峰會遭取消

相關新聞

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

CNN 10月31日引述3位知情美歐官員報導，五角大廈已向白宮表示，贊同向烏克蘭提供戰斧飛彈，評估此舉不會對美國軍備庫存...

金卡戴珊稱「登月造假」 NASA駁斥並邀請觀禮發射

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天駁斥真人實境節目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）聲稱「登月造假」的說法...

川普提「核試驗」引人猜謎：核爆還是運載導彈測試？

美國上次進行核爆試驗已是33年前的事了。不過，本周三（10月29日），總統川普似乎下令「立即」恢復核試驗。

川普下令重啟核試 美現行試驗與恢復試爆條件一次看

美國總統川普宣布美國將重啟核武試驗，引發爭議與困惑，目前不確定他指的是美國本來就在進行的武器系統測試，或恢復過往的核子試...

川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

路透報導，美國總統川普決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，改由財長貝森特代表，象徵華府參與APEC事務態度的...

本財年公告僅接納7500難民創新低 大部分是南非白人

川普政府在大舉驅逐非法移民的同時，亦大幅減少接收難民；最新公布將每年最多只接收7500個難民，這是美國歷史上新低，而且大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。