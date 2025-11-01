CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

CNN 10月31日引述3位知情美歐官員報導，五角大廈已向白宮表示，贊同向烏克蘭提供戰斧飛彈，評估此舉不會對美國軍備庫存造成負面影響，只待美國總統川普做出最終的政治決定。

根據報導，參謀首長聯席會議則向白宮通報前述評估。2位歐洲官員表示，這項結果令美國的歐洲盟友感到振奮，認為美國現在不再有太多理由不提供戰斧飛彈。白宮和五角大廈未回應詢問。

戰斧飛彈射程可達約1600公里，烏克蘭總統澤倫斯基近來不斷爭取這項武器，希望能夠更有效地打擊俄羅斯境內的石油與能源設施。

川普10月中會晤澤倫斯基前幾天曾表示，美國擁有「大量戰斧飛彈」，可能可以提供給烏克蘭，但兩人在白宮共進工作午餐時，川普卻說他寧願不向烏克蘭提供戰斧飛彈，理由是「我們不想把保護國家的必要裝備給出去」。

川普與俄羅斯總統普亭進行長時間通話一天後，就告訴澤倫斯基，不打算提供戰斧飛彈，至少目前不會。據報他當時明確表示，首要任務是外交，提供戰斧飛彈恐損及相關談判。CNN報導，普亭在通話中告訴川普，戰斧飛彈可能打擊莫斯科與聖彼得堡等主要俄羅斯城市，雖對戰場影響不大，但會損害美俄關係。

不過，知情官員透露，儘管五角大廈對庫存沒有顧慮，美國國防官員仍在研擬烏克蘭如何訓練並部署戰斧飛彈。並補充指出，要讓烏克蘭能有效使用戰斧飛彈，仍有多項作戰問題需要解決。