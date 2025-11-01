川普否認正考慮對委內瑞拉境內進行打擊行動

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統川普今天否認他正考慮在委內瑞拉境內發動打擊行動，儘管報導指出美國可能擴大在加勒比海的反毒行動。

路透社報導，近幾個月以來，美國已在加勒比海地區部署大批軍力，包括戰鬥機、軍艦以及數以千計部隊。

隨著「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群到來，美軍部署未來幾週將大幅擴增。

川普曾公開表示，美國政府將針對委內瑞拉境內與毒品有關的目標進行打擊。

然而，今天在「空軍一號」（Air Force One）上記者詢問，有媒體報導提及他考慮在委內瑞拉境內發動打擊是否屬實時，川普回答：「沒有。」

