美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

路透社報導，美國共和黨籍聯邦參議員柯頓今天致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求川普政府協助馬來西亞政府防止美國人工智慧（AI）晶片經由大馬走私到中國。

路透社曾報導，美國官員認為，遭禁止出口到中國的美國晶片在組織化走私行動下經由少數國家進入中國，馬來西亞是其一。

根據路透社見過的柯頓（Tom Cotton）信函內容，他表示大馬官員已開始打擊這類走私活動，而川普（Donald Trump）政府應予以支援，方式是協助馬來西亞發展查驗機制，以確保晶片不會流入中國。

馬來西亞是中國在東南亞的最大貿易夥伴國。大馬7月已宣布，所有美國製高效能晶片的出口、轉口及過境皆須申請許可。美國AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）的產品正屬於其中。

柯頓與川普政府都支持要求美國晶片含有定位功能，以防止走私。他在信中表示，若晶片具備這項科技，應該放行出口至馬來西亞。

柯頓寫道：「為了有更多層保障來防止非法轉運，需要有創意的創新技術解決方案，而美國企業往往在這類技術的開發上居領先地位。」

他表示：「為了支持半導體產業的相關努力，美國與馬來西亞官員若能開發出優先報關程序，來讓具防轉運機制的美國先進晶片完成運輸，或許會有所助益。」

馬來西亞 美國 走私

