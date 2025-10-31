川普政府料缺席COP30 美100多位地方官員將出席相挺

在美國川普政府預料將缺席11月在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）之下，多達100餘位美國州長、州政府官員及市長將出席會議，以展現不同立場。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年1月重返白宮後，宣布美國再次退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）。不過，「美國全面參與」（America Is All In）主席之一麥卡錫（GinaMcCarthy）今天在視訊記者會上表示，這不會讓美國在全球氣候行動中停止參與。

麥卡錫曾任川普前任拜登（Joe Biden）的氣候顧問，以及美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的環境保護署（Environmental Protection Agency）署長。她表示：「我們將盛大出席。」

麥卡錫指出，預定出席COP30的美國地方官員，代表約「2/3的美國人口和3/4的美國國內生產毛額（GDP），以及逾50%的美國溫室氣體排放」。

她說：「我們將兌現我們對美國民眾和我們的國際夥伴所做的承諾。美國地方領袖有權帶領各地自主行事，在國內外採取氣候行動。」

麥卡錫舉例，由24個州組成的美國氣候聯盟（USClimate Alliance）在達成各自經濟成長同時，已將溫室氣體排放量較2005年水準減少1/4。