川普提「核試驗」引人猜謎：核爆還是運載導彈測試？

（德國之聲中文網）美國上次進行核爆試驗已是33年前的事了。不過，本周三（10月29日），總統川普似乎下令「立即」恢復核試驗。

美國會進行核武器爆炸試驗嗎？

核武專家表示，川普所指的核試驗究竟內容如何，並不清楚。或許只是俄羅斯所進行的那種攜帶核導彈或類似體量的武器測試但並不引爆。或許是復雜而危險的地下引爆試驗。

智庫國際戰略研究所專家泊爾弗拉斯（Alexander Bollfrass）博士向DW表示：「我預期，美國將進行的是洲際彈道導彈飛行測試。倘若美國真的恢復核爆試驗，我會非常驚訝。」

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）高級研究員費德琴科（Vitaly Fedchenko）也抱有疑慮。目前缺乏明確信息。他認為，川普所指的可能並非那麼嚴重的試驗。

「美國政府裡負責維持核試驗能力的是能源部，而不是國防部。如果川普向國防部下令，那可能所指的是某種導彈測試或類似的。但如果真的是核試驗的話，那將是能源部負責。」

倘若核爆測試 將在哪裡進行？

兩位專家都認為，如果真的要進行核爆試驗，將在內華達沙漠進行。那裡是過去曾進行過類似試驗的地方。

但費德琴科認為，鑑於目前僅有極少數的人對於這類試驗有直接經驗，並且相關物流安排非常復雜，因此基本上不可能立即付諸實施。

「倘若尋找一個試驗日期的話，將是數年後；如果一切都絕對按照計劃進行，也至少需要18個月。」他說：「如果進行地下試驗，那麼需要有豎井之類的，必須要挖掘。」

「即便是地下試驗，核爆仍可能有不可預測的事情發生，比如放射性物質外洩至大氣層。那將意味著，拉斯維加斯附近可能出現放射性塵埃帶。此外，高樓也將受到地震波的影響。」

一場新的核武競賽？

本周初，俄羅斯試射核動力巡航導彈的消息引人關注。俄方稱，試射的核動力巡航導彈飛行十多個小時，飛行距離14000公裡，而且尚未達到能力上限。

泊爾弗拉斯則分析說：「除中國外，我們並未看到任何大規模擴充核軍備的情況。」他說，美國非常擔憂未來，因為「不單要面向俄羅斯保持核武規模和態勢，而且是同時面對兩個強大對手。所以，的確有發生軍備競賽的可能」。

多數核武國家在1990年代停止了核爆試驗。朝鮮最近一次類似試驗是在2017年。俄羅斯上次經確認的核試驗是在1990年，美國是1992年，中國是1996年。

