快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普（左）決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，象徵華府參與APEC事務態度的重大轉變，與中國大陸國家主席習近平親自出席並積極與亞太諸國締結關係，形成鮮明對照。美聯社
美國總統川普（左）決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，象徵華府參與APEC事務態度的重大轉變，與中國大陸國家主席習近平親自出席並積極與亞太諸國締結關係，形成鮮明對照。美聯社

路透報導，美國總統川普決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，改由財長貝森特代表，象徵華府參與APEC事務態度的重大轉變，與中國大陸國家主席習近平與亞太諸國積極締結關係，形成鮮明對照。

美國協助澳洲在1989年創立APEC，宗旨是透過貿易連結亞太地區經濟體。如今華府擁抱貿易壁壘與雙邊協議，北京則擺出一副自由、開放貿易捍衛者的姿態，令人有昨是今非之感。

習近平31日在APEC峰會上演講時說：「我們必須踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。」他並呼籲「推動國際經貿規則與時俱進，更好保障開發中國家正當權益」。

對照下，川普2.0宣布「解放日」關稅，迫使大多數經濟體與華府進行雙邊談判，還提高對各國進口產品關稅，迫使他們承諾數千億美元投資。最後又決定不親自出席APEC。美國派駐APEC高級官員梅斯強調，美國對APEC的投入仍「強而有力」，只是行程安排讓川普無法全程參與。

結束亞洲行返回華府後數小時，川普便與第一夫人梅蘭妮主持白宮年度萬聖節派對。

反觀習近平親自出席APEC峰會則釋出一個強烈訊息：中國大陸積極與區域諸國建立關係。習近平31日將會晤加拿大總理卡尼和日本新首相高市早苗。

中南項目（China Global South Project）網站主編奧蘭德指出，北京的策略是透過擴大貿易、基礎建設開發和供應鏈物流合作，將亞太地區與中國大陸的經濟連結起來，「直到最後諸國對中國經濟的倚賴變得難以自拔」。

APEC 美國

延伸閱讀

金融時報：普亭、川普布達佩斯峰會取消

指川普也拒稱普亭獨裁者 張雅屏：不顧人民死活才真獨裁

中承諾購黃豆 暫停稀土管制1年 美同意降關稅

不是金正恩專屬 習近平隨扈「跑步追車」貼身保護

相關新聞

川普下令重啟核試 美現行試驗與恢復試爆條件一次看

美國總統川普宣布美國將重啟核武試驗，引發爭議與困惑，目前不確定他指的是美國本來就在進行的武器系統測試，或恢復過往的核子試...

川普為何缺席APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

路透報導，美國總統川普決定不出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，改由財長貝森特代表，象徵華府參與APEC事務態度的...

本財年公告僅接納7500難民創新低 大部分是南非白人

川普政府在大舉驅逐非法移民的同時，亦大幅減少接收難民；最新公布將每年最多只接收7500個難民，這是美國歷史上新低，而且大...

貝森特：中同意TikTok轉讓協議 川普：中國將買阿拉斯加能源

英國衛報報導，川普總統和中國國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝森特說...

共和黨4議員跑票 參院否決川普關稅政策

聯邦參院30日針對川普政府4月宣布的「解放日」關稅做表決，最終以多數票否決，其中有四位共和黨參議員跑票，表態反對美國總統...

能否停發？法官傾向裁決：令政府撥付糧食券資金

波士頓聯邦地方法院法官塔瓦尼(Indira Talwani)30日審理川普政府是否可因政府關門，全面暫停俗稱糧食券的聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。