快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

黃仁勳：希望Blackwell晶片能銷往中國 但目前無具體計畫

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會企業領袖峰會並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將輝達的Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。路透
輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會企業領袖峰會並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將輝達的Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。路透

輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將輝達的Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。

美國總統川普30日與中國國家主席習近平在釜山舉行峰會，隨後搭乘空軍一號返美。他在機上簡報時透露，他與習近平談及輝達晶片出口問題，並將與黃仁勳進一步溝通，但未涉及最先進的Blackwell。川普說：「這是中國與輝達之間的事，我們只是仲裁者。」

黃仁勳今天表示，仍希望將輝達Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。黃仁勳說，他與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌會晤時，雙方並未討論晶片銷售事宜。

黃仁勳隨後在企業領袖峰會發表演說，開場笑稱前一晚與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃的炸雞「非常美味」。他提到自己與朋友一起享用韓國著名的「炸雞配啤酒（Chimaek）」，稱這是「體驗韓國文化的最佳方式」。

黃仁勳讚揚南韓主辦這場「具有歷史意義」的APEC，並表示韓國的團結精神與科技領導力展現了全球影響力。他指出，電腦產業正經歷由AI推動的根本轉型，形容這是數十年來最重要的平台變革。

黃仁勳也提到輝達與南韓長期的合作關係，回顧公司在25年前將GeForce推向市場，協助開創電玩與電競產業。他表示，如今輝達的技術已廣泛應用於全球各行各業。

峰會 南韓

延伸閱讀

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長　「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

輝達市值5兆美元！阮慕驊：10兆美元一小步 黃仁勳「這件事」千萬不能做

不是AI！黃仁勳赴韓高喊《英雄聯盟》選手Faker名字

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

相關新聞

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南...

黃仁勳：希望Blackwell晶片能銷往中國 但目前無具體計畫

輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將...

美科技股財報激勵 日經收盤勁揚逾千點

日本股市今天收高，日經225指數勁揚逾千點，主因日立製作所及科樂美集團等國內企業及美國亞馬遜（Amazon）和蘋果公司（...

英特爾傳有意收購這家AI晶片新創公司 陳立武相當熟悉

彭博資訊引述未具名知情人士報導，英特爾（Intel）正在與人工智慧（AI）晶片新創公司SambaNova Systems...

輝達宣布攜手三星、現代和SK集團 助南韓打造主權AI體系

輝達（NVIDIA）宣布和三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，將提供超過26萬顆加速運算晶片，以利啟動南韓的A...

矽谷AI大廠集體倒戈用中國大模型 中AI體系已提升為平行競爭者

據中國媒體報導，愈來愈多的美國AI企業乃至AI大廠都開始公開宣稱使用中國AI大模型，包括Airbnb、Windsurf、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。