大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

川普籲廢除參院關鍵表決門檻 終結聯邦政府停擺

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

隨著共和黨面臨愈來愈多的壓力，要求儘速恢復政府運作，美國總統川普今天呼籲廢除參議院推進法案所需的關鍵60票門檻，主張以所謂「核子選項」（Nuclear Option），結束政府停擺。

法新社報導，此舉將推翻一項長久以來的議事規則，該規則允許100名參議員中的41人阻止任何法案進入辯論或表決程序，過去兩黨皆曾利用這項制度作為制衡手段。

這種「阻撓議事」（filibuster）的行為基本上迫使民主、共和兩黨必須尋求跨黨派合作的解決方案。

79歲的川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「現在是共和黨打出『川普王牌』的時候了！採取所謂的『核子選項』，廢除阻撓議事，廢除它！就是現在。」

川普貼文還說：「現在我們掌握政權，如果我們做出應該做的事，這場荒謬、毀滅國家的『政府停擺』就會立刻結束。」

聯邦政府10月1日起停擺，數以千計的聯邦公務員領不到薪水，全美各項基本政府服務也陷入停頓。

部分機場空中交通停擺，國內生產毛額（GDP）數據延遲公布，國家公園無人管理，美國多項基本政府職能受到衝擊。

其中，食物券（Food Stamps）問題很快將成為政府停擺最嚴重的民生隱憂之一。11月1日起，預料將有4200萬名低收入美國人失去購買食物的重要補助。

美國國會預算處（CBO）估計，這場政府停擺可能造成經濟損失高達140億美元。

川普在他的第一個總統任期內，也曾試圖推動廢除阻撓議事但未能成功。

