哥倫比亞總統裴卓遭美國制裁 律師：連薪俸都難領

中央社／ 波哥大30日綜合外電報導

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的律師今天告訴法新社，在受到美國制裁後，裴卓連領取自己的薪俸都面臨困難。

裴卓、他的妻子和其中一個兒子，以及哥國內政部長日前遭到美國總統川普列入財政部黑名單。

白宮指控裴卓打擊毒品販運不力。這項制裁凍結了他們在美國的資產，並禁止他們與美國相關企業進行業務往來。

裴卓的律師科瓦里克（Daniel Kovalik）說：「他們的信用卡和銀行帳戶都已被凍結…現在即使是領取身為公職人員的薪俸都很困難。」裴卓的月俸並未公開。

科瓦里克補充說，一家與美國有關的燃料公司也拒絕在西班牙為總統專機加油。

科瓦里克主張裴卓是清白的，並計劃在美國法院以及向財政部對這項制裁提出挑戰。

他說：「我認為真相將使我們自由…我認識裴卓20年了，我所知道的是，他在整個政治生涯中都在對抗販毒集團。」

他還表示：「我認為（川普）正試圖攻擊任何反對美國外交政策目標的人。」

美國 川普 律師

