快訊

外出戴口罩！新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

存眾多變數！川習會後學者示警「未提台灣並非高枕無憂」

台中「廚餘海」又出包？議員爆：連夜急調「土石」遭退貨 市府說話了

台積電ADR跌 0.6% 較台北交易溢價23.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（30日）下跌0.6%，收在303.22美元，較台北交易溢價23.7%。

美國股市三大指數周四收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數領跌，Meta和微軟人工智慧（AI）支出激增，投資人擔心可能無法回收成本。美中就貿易休戰達成共識，但股市顯然已消化此協議。

道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.2%，收報47,522.12點；標普500指數下跌68.25點，跌幅1%，收在6,822.34點；那斯達克綜合指數下跌377.33點，跌幅1.6%，收在23,581.14點。

費城半導體指數下跌1.5%，輝達（NVIDIA）大跌2%，美國總統川普說他沒有和大陸國家主席習近平討論批准出口Blackwell晶片的問題。

台灣加權股價指數周四小跌7.21點，收在28,287.53點。台積電（2330）平盤收在1,505.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 230.90 +4.23 225.00 1.93

中華電 CHT 130.99 -0.35 131.50 -0.39

台積電 TSM 1,862.07 -0.61 1,505.00 23.73

聯電 UMC 46.24 +1.89 45.85 0.85

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 美國

延伸閱讀

台積盤後鉅額交易價衝1,649

美股漲跌互見、台積電 ADR 翻紅 台指期夜盤跌點收斂

持續領漲！台積電漲到「這個價位」 台股3萬點目標將達陣

台積電盤後鉅額交易驚爆1,649元新天花板 台股目標價上看三萬點？

相關新聞

大街罵人小巷道歉...川普政府悄悄付清去年拖欠WTO的會費

根據英國金融時報（FT）看到的郵件，川普政府檯面上經常攻擊世界貿易組織（WTO），卻私下悄悄支付了拖欠該組織逾2,500...

貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

美國財政部長貝森特表示，中國大陸已同意今年採購1,200萬噸的美國黃豆，未來三年則每年至少2,500萬噸。同時，貝森特也...

美俄核控到期前100天...川普下令重啟核試 專家：反而給中俄送禮

美國總統川普30日表示，已下令五角大廈重啟核武器試驗，這番言論正值美俄核控條約到期前100天與川習會前不久，時機引發聯想...

畢業在美實習…OPT薪資稅豁免恐遭取消！國際生、企業齊叫苦

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提出、現已進入參院財政委員會審議的法案，將要求畢業後留在美國參加「選...

原本要審宴會廳凱旋門計畫…白宮「藝術委員會」6人全遭解雇

白宮28日解雇藝術委員會(Commission of Fine Arts)全體六名成員，改派與川普總統「美國優先」理念一...

美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。