台積電ADR跌 0.6% 較台北交易溢價23.7%

台積電ADR周四（30日）下跌0.6%，收在303.22美元，較台北交易溢價23.7%。

美國股市三大指數周四收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數領跌，Meta和微軟人工智慧（AI）支出激增，投資人擔心可能無法回收成本。美中就貿易休戰達成共識，但股市顯然已消化此協議。

道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.2%，收報47,522.12點；標普500指數下跌68.25點，跌幅1%，收在6,822.34點；那斯達克綜合指數下跌377.33點，跌幅1.6%，收在23,581.14點。

費城半導體指數下跌1.5%，輝達（NVIDIA）大跌2%，美國總統川普說他沒有和大陸國家主席習近平討論批准出口Blackwell晶片的問題。

台灣加權股價指數周四小跌7.21點，收在28,287.53點。台積電（2330）平盤收在1,505.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 230.90 +4.23 225.00 1.93

中華電 CHT 130.99 -0.35 131.50 -0.39

台積電 TSM 1,862.07 -0.61 1,505.00 23.73

聯電 UMC 46.24 +1.89 45.85 0.85

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價