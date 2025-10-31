美軍拉美轟毒梟只向共和黨簡報 民主黨批違背傳統

快訊

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普政府就美軍對加勒比海上疑似毒品船隻動武，舉行一場僅限共和黨參加的簡報。民主黨重量級議員華納今天抨擊這種作法凸顯「國安領域日益黨派化」的危險趨勢。

路透社報導，維吉尼亞州聯邦參議員、前參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）今天舉行記者會，談及29日在華府舉行的簡報，稱「這不是制度該有的運作方式」。

華納說：「當攸關應否讓美國軍人陷入危險的決策摻進黨派色彩時，反而會讓軍人子弟更不安全。」他表示，行政部門昨天在簡報中說明動武的法源，不解何以這類資訊需列為機密。

美軍近幾週在拉美沿岸攻擊疑涉販毒的船隻，已知造成近60人罹難，也導致美國與委內瑞拉、哥倫比亞之間的緊張升溫。美國國會議員、尤其民主黨人一直要求政府提供更多攻擊任務相關的資訊。

傳統上無論何黨執政，美國政府在重大國安行動時，通常會向參眾兩院情報委員會正副主席、眾院議長和少數黨領袖、參院多數黨領袖和少數黨領袖組成的所謂「八人幫」簡報，也常向所有國會議員舉行機密報告。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）被問到時未直接說明何以29日的簡報排除民主黨議員，反指責民主黨人「在為外國毒品走私者開脫」。

她表示，行政部門已舉行過6場跨黨派簡報，並計劃再舉辦更多場次；同時國防部也已安排高層官員回答議員的問題。

五角大廈發言人則表示，他們已進行過跨黨派簡報，且將持續舉行。不過五角大廈也未回應為何29日只有共和黨人與會簡報的質疑。

五角大廈對攻擊行動鎖定目標者的公開資訊極少，只承認其中有部分來自委內瑞拉、哥倫比亞與厄瓜多；川普政府堅稱遭攻擊者是在運輸毒品，卻未提供證據，也未公開說明為何選擇直接攻擊這些船隻，而非攔截並逮捕船上人員。

兩黨參議員們已分別提出決議案，援引美國憲法規定宣戰權屬於國會而非總統為由，要求在國會授權前不得展開這類攻擊，但其中一項決議案以些微差距遭否決，另一項預計將在幾週內表決。

