美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財長貝森特。 路透
美國財長貝森特。 路透

美國商務部日前擴大貿易管制的黑名單，其中包括多家中國企業，並頒布新規定，將黑名單擴及相關子公司，被認為是中國祭出稀土出口管制的導火線，美國財政部長貝森特30日表示，美國計畫暫停新規定一年，以換取中國暫緩稀土的出口管制。

美國商務部日前公布新規定，指任何公司實體，其股權有50%由「實體清單」或軍事最終用戶清單上的一個或多個企業實體所擁有，則該公司也受到黑名單的限制；該規定旨在阻止被列入黑名單的企業利用子公司來規避美國制裁。

美國總統川普第二任期的首次川習會30日落幕，川普會後向媒體表示，他認為美中將很快簽署貿易協議，未來預計每年會檢討一次這項協議；川普說，雙方已經針對稀土達成共識，已經沒有阻礙，指中國會繼續輸出稀土。

川普也說，基於中方表達將致力於處理芬太尼的議題，川普決定調降10%的對中關稅，對中關稅調整至47%。

貝森特30日接受福斯新聞訪問時表示，美國將暫停商務部的新規定一年，以換取中國暫停稀土的出口管制；貝森特並表示，川普談得的結果，是為全世界暫緩中國的稀土出口管制，指西方社會和亞洲民主國家的供應鏈融合在一起，不能只為美國暫緩相關管制。

美國 川普 稀土

