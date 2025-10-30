CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
CNN在專文中分析，在這場貿易戰中，川普政府處處落居下風，此次川習會的結果意味著川普已對中國的要求讓步，也是一場豪賭。美聯社
CNN在專文中分析，在這場貿易戰中，川普政府處處落居下風，此次川習會的結果意味著川普已對中國的要求讓步，也是一場豪賭。美聯社

根據川習會達成的協議，美國做出一項非比尋常的讓步，將課徵中國大陸商品的關稅調降10%，以換取中國打擊芬太尼的承諾。

表面上來看，這項協議可望局部恢復兩國因關稅而受阻的貿易，將使中國進口商品的最低關稅降至20%，平均關稅稅率降至47%左右，雖仍高於美國其他貿易夥伴，但更接近世界其他地區的水準。

然而，CNN在專文中分析，調降中國關稅也是川普政府的一場豪賭。在這場貿易戰中，川普政府處處落居下風，此次會面的結果也意味著川普已對中國的要求讓步，而且過去協議的經驗顯示，美國在芬太尼關稅所做的讓步，恐難獲得實質的回報。

川普曾多次承認中國經常未能履行承諾，包括他在2024年11月以芬太尼危機為由宣布對中國商品加徵關稅。既然北京一再違背承諾，川普為何現在還要在芬太尼問題與中國達成協議？

首先，中國已對芬太尼採取了實際有效的行動。例如，今年夏天中國將兩種用於製造芬太尼的原料列入管制物質清單。當犯罪集團調整策略，開始在黑市上出售這些原料時，中國也採取措施阻止其出口。證據也顯示，自川普的關稅生效以來，中國掃蕩芬太尼的行動正在奏效。

川普30日表示，中國採取了「非常強有力行動」打擊芬太尼，並以此理由降低了美國對中國商品的關稅。他說，「我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們」、「他們會竭盡所能」。

其次，中國比美國更有底氣打貿易戰。川普的關稅政策在許多方面都適得其反，包括激怒美國農民以及造成稀土短缺。中國也拒絕對美國的人工智慧（AI）全面開放市場，可能使川普鞏固美國AI主導地位的目標受挫。況且，中國也在美國以外找到了願意進口其商品的其他市場，相對減輕了川普關稅政策所造成的損害。

但川普的做法可能令美國以往的盟友感到親痛仇快，川普雖與主要經濟敵手緩和緊張關係，卻可能削弱了美國與主要盟友的關係。由於美國也對墨西哥和加拿大課徵芬太尼關稅，這兩個鄰國可能對川習會達成的協議感到擔憂、甚至有點焦慮。這兩個國家一直在努力遏制芬太尼流入美國，更何況來自加拿大的芬太尼僅占美國芬太尼總量的不到1%，根本不是什麼大問題。

美國 芬太尼 川普

延伸閱讀

克魯曼評川普亞洲行：美國輸了貿易戰 徒留3大經濟傷害

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

大街罵人小巷道歉...川普政府悄悄付清去年拖欠WTO的會費

根據英國金融時報（FT）看到的郵件，川普政府檯面上經常攻擊世界貿易組織（WTO），卻私下悄悄支付了拖欠該組織逾2,500...

貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

美國財政部長貝森特表示，中國大陸已同意今年採購1,200萬噸的美國黃豆，未來三年則每年至少2,500萬噸。同時，貝森特也...

美俄核控到期前100天...川普下令重啟核試 專家：反而給中俄送禮

美國總統川普30日表示，已下令五角大廈重啟核武器試驗，這番言論正值美俄核控條約到期前100天與川習會前不久，時機引發聯想...

畢業在美實習…OPT薪資稅豁免恐遭取消！國際生、企業齊叫苦

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提出、現已進入參院財政委員會審議的法案，將要求畢業後留在美國參加「選...

原本要審宴會廳凱旋門計畫…白宮「藝術委員會」6人全遭解雇

白宮28日解雇藝術委員會(Commission of Fine Arts)全體六名成員，改派與川普總統「美國優先」理念一...

美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。