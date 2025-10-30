紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
川習會於30日登場。路透
紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。不過中方這回也學到，要做足面子，讓川普能對外宣稱勝利。

紐時寫道，習近平走出川習會會場時，展現出強大領袖的自信，足以讓華府眨眼。會談結果顯示，他成功辦到。北京使出對稀土近乎壟斷的權力、以及對美國黃豆的購買力，取得華府的重大讓步。拜登時期的國務院官員格維茲表示：「顯而易見的是，北京使用籌碼的方式日益大膽，樂於收下美國的所有讓步。」

習近平的訊息似乎是，北京證明自己有能力反擊，華府最好記得這點。南京大學國際關係教授朱鋒指出：「川普啟動貿易和關稅戰後，中國是唯一能夠以牙還牙的國家」，中方的最大勝利可能是，美國對中國實施新制裁前，可能會三思而後行。他說，要是川普迫使中國全面管控稀土出口，是雙輸局面。

習近平贏得裡子的同時，似乎也明白川普想要什麼，川普需要一份協議，好讓他能在美國宣稱贏得勝利。川習會的結果，讓川普可以聲稱，替美國農民和企業奪下勝利，縱使中方只是大致恢復現狀，同意購買黃豆、並暫緩進一步限制稀土出口。

北京的另一個潛在讓步是，中方未在川習會官方摘要中提及台灣。美中會談時，中方通常會提到這個議題，施壓華府減少對台灣的支持。

