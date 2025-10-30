大街罵人小巷道歉...川普政府悄悄付清去年拖欠WTO的會費

根據英國金融時報（FT）看到的郵件，川普政府檯面上經常攻擊世界貿易組織（WTO），卻私下悄悄支付了拖欠該組織逾2,500萬美元的費用。

八個月前川普政府宣布暫停繳納WTO年費，理由是美國政府正在檢討對WTO及經濟合作發展組織（OECD）等多邊機構的分攤費用。

根據美國在全球貿易的佔比，美國去年應繳的年會約佔WTO年度預算2.05億瑞郎（約2.57億美元）的11%。WTO去年12月的年報顯示，美國應繳會費約為2,320萬瑞郎，當時相當於2,570萬美元。

WTO在今年3月採取所謂的「行政措施」，以懲罰拖欠去年年會的美國。金融時報報導，華府已透過一封電子郵件輾轉告知WTO員工美國已支付這筆款項，並通知他們美國不再受「行政措施」的約束。

川普政府官員證實已支付這筆WTO年費，但拒絕透露具體金額。這位官員表示，美國已付清2024年須分攤的WTO會費。WTO秘書處則拒絕置評。

上個月白宮還在抨擊WTO「軟弱無力」，指控其協助和教唆「中國共產黨在全球貿易中作弊」，但隨後白宮撤回這項聲明，且未作任何解釋。