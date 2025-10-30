快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國財長貝森特受訪表示，中國大陸同意今年將採購美國1,200萬噸黃豆。路透
美國財長貝森特受訪表示，中國大陸同意今年將採購美國1,200萬噸黃豆。路透

美國財政部長貝森特表示，中國大陸已同意今年採購1,200萬噸的美國黃豆，未來三年則每年至少2,500萬噸。同時，貝森特也表示，他們正在和美國聯準會（Fed）的候選人進行第二輪面試，總統川普可能在耶誕節前決定出最終人選。

貝森特30日接受福斯商業台（Fox Business）的「Morning with Maria」節目專訪，透露了上述中方對美方的承諾。川普稍早在南韓與大陸國家主席習近平會面後表示，大陸將採購「非常大量」（tremendous）的美國黃豆。

在Fed人選方面，貝森特表示，他期盼在感恩節過後、12月初將人選名單交給川普，但最終決定權還是在川普身上，他推測的人選出爐時機點是耶誕節前。他同時也批評Fed至今仍停留在過去，今年來的通膨預測糟糕透頂，並說「他們的模型已經壞了」。

美國 川普 貝森特

延伸閱讀

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

大街罵人小巷道歉...川普政府悄悄付清去年拖欠WTO的會費

根據英國金融時報（FT）看到的郵件，川普政府檯面上經常攻擊世界貿易組織（WTO），卻私下悄悄支付了拖欠該組織逾2,500...

貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

美國財政部長貝森特表示，中國大陸已同意今年採購1,200萬噸的美國黃豆，未來三年則每年至少2,500萬噸。同時，貝森特也...

美俄核控到期前100天...川普下令重啟核試 專家：反而給中俄送禮

美國總統川普30日表示，已下令五角大廈重啟核武器試驗，這番言論正值美俄核控條約到期前100天與川習會前不久，時機引發聯想...

畢業在美實習…OPT薪資稅豁免恐遭取消！國際生、企業齊叫苦

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提出、現已進入參院財政委員會審議的法案，將要求畢業後留在美國參加「選...

原本要審宴會廳凱旋門計畫…白宮「藝術委員會」6人全遭解雇

白宮28日解雇藝術委員會(Commission of Fine Arts)全體六名成員，改派與川普總統「美國優先」理念一...

美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。