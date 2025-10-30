貝森特：大陸今年將買1,200萬噸美國黃豆 Fed主席人選盼耶誕節前確定

美國財政部長貝森特表示，中國大陸已同意今年採購1,200萬噸的美國黃豆，未來三年則每年至少2,500萬噸。同時，貝森特也表示，他們正在和美國聯準會（Fed）的候選人進行第二輪面試，總統川普可能在耶誕節前決定出最終人選。

貝森特30日接受福斯商業台（Fox Business）的「Morning with Maria」節目專訪，透露了上述中方對美方的承諾。川普稍早在南韓與大陸國家主席習近平會面後表示，大陸將採購「非常大量」（tremendous）的美國黃豆。

在Fed人選方面，貝森特表示，他期盼在感恩節過後、12月初將人選名單交給川普，但最終決定權還是在川普身上，他推測的人選出爐時機點是耶誕節前。他同時也批評Fed至今仍停留在過去，今年來的通膨預測糟糕透頂，並說「他們的模型已經壞了」。