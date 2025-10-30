川普再放話：陸可能大買阿拉斯加油氣

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普。美聯社
川習會結束後，美國總統川普30日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「中國大陸同意，將啟動採購美國能源的程序，並可能大規模採買阿拉斯加州的石油與天然氣。美國能源部長萊特、內政部長柏根、能源團隊將召開會議，了解能否達成此一能源交易。」

川普貼文並提到，與中國大陸領袖習近平舉行了極佳的會議，兩國彼此高度尊重，會後將更加如此。他說，兩人同意了許多議題，其他非常重要的事宜也接近解決。

川普表示，習近平下令中方大量採購黃豆、高粱等農產品，並同意恢復稀土、關鍵金屬、磁鐵的流動。北京也強烈表示，將努力與美方合作，阻止芬太尼流入美國，協助美國終結芬太尼危機。

