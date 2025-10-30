美俄核控到期前100天...川普下令重啟核試 專家：反而給中俄送禮

美國總統川普30日表示，已下令五角大廈重啟核武器試驗，這番言論正值美俄核控條約到期前100天與川習會前不久，時機引發聯想。專家認為，川普說的核試可能只是展示飛彈載具能力而非核試爆，但在中俄加速核武擴張、中國缺乏核控條約的情況下，美方此舉被認為既不必要，也可能反而成為「中俄的禮物」，恐怕還會引發其他擁核國連鎖反應。

川普在真實社群發文表示，美國有遠超其他國家的核武器，「目前俄羅斯位居第二，中國則遠遠落後，但在5年內將趕上」。他並透露，「由於其他國家的核試驗計畫，我已指示戰爭部開始以對等方式行我方的核武測試。該程序將立即展開。」紐時報導指出，川普說的「以對等方式」，可能是指展示美國飛彈或水下核力量的威力，而非實際試爆核武。美國平時就會例行測試無彈頭的飛彈。

這番言論出現的時機落在川習會前不久，正值俄羅斯近日試射可搭載核彈頭的「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈之際，而且是美俄最後一項主要核武軍控條約「新戰略武器裁減條約」（New START）即將到期前100天。

這項條約限制兩國戰略核武數量不得超過1550枚，已經無法再延長。7月阿拉斯加會談時，川普曾提議，兩國可非正式同意在未來1年內繼續遵守條約限制，同時啟動新協議談判，或尋求其他機制。中國則未參與任何核武限制條約，對川普來說較為棘手。

俄羅斯和中國雖會測試飛彈和其他搭載系統，但目前並未進行地下核試驗。中國正迅速擴充核武庫，但自1996年至今從未進行核試驗。俄羅斯自1990年起也沒有經證實的核試紀錄。北韓最近一次核試在2017年。

根據華爾街日報報導，美國能源部負責維護核武，五角大廈負責研發投射核武的武器系統。截至目前，美國共進行超過1000次核試驗；中國則進行過45次，最後一次在1996年。

多年來，美國核武工程師主張無需重啟核試，因為電腦模擬與小規模實驗已能確保核武庫穩定，避免在太平洋或內華達重現實爆風險。不過，隨著美國推動核武現代化，國內也出現部分呼聲，主張恢復試驗以驗證新系統效能。

若川普重啟核試，可能選址於拉斯維加斯外的核試區，恐引發其他擁核國連鎖效應。現在除了中俄朝之外，其他擁核國包括美國盟友英國、法國、以色列，還有印度與巴基斯坦也持續擴充核武庫。

但專家指出，恢復核試對美國恐弊大於利。由於美國歷年核試次數遠超中國，美方早已累積龐大數據作為分析基礎，現階段再試爆的戰略與技術價值有限。

「我不認為恢復核試是維持美國核武可靠性的必要之舉，」曾任柯林頓政府國安會大規模毀滅性武器首席專家的薩摩爾（Gary Samore）指出：「這反而是送給俄羅斯和中國的禮物，兩國正研發新型核武，重啟核試只會讓它們受益。」