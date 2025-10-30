美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光恐難掩他返美後的現實：兩黨惡鬥引發的政治僵局使聯邦政府關門邁入最入嚴峻階段。

這場僵局源於參議院民主黨拒絕支持臨時撥款法案，企圖迫使共和黨同意延長平價醫療法案（Obamacare）的補貼措施。共和黨則堅持，只有在政府重啟後才討論相關議題。互信破裂與川普的冷漠態度，使停擺危機雪上加霜。

隨著政治較量演變成「哪些不幸的美國民眾最能承受痛苦」的測試，停擺的負面影響正在急劇惡化。

目前，數千萬美國人可能失去糧食補助，健保補貼中止導致保費暴漲，聯邦員工無薪上班、航班延誤頻仍，連支付軍餉也陷入危機。川普雖接受億萬富豪捐款1.3億美元應急，仍遠不足支付130萬名軍人薪資。

兩黨互相指責，共和黨參院領袖圖恩怒斥民主黨玩政治遊戲，民主黨領袖舒默則反擊川普「以飢餓為武器」。若數百萬美國人挨餓，情勢可能失控。

美國有線電視新聞網報導，周三晚間出現一線轉機，部分參議員展開雙軌談判，盼盼先讓政府短期重啟，再尋求長期預算協議。但能否奏效仍尚無保證。

國會分裂雖難解，卻也為川普提供政治契機。政府停擺再持續一周將創下史上最長紀錄，如果川普能斡旋兩黨爭端，不僅可打破僵局，更能讓他重掌政治話語權。與固守意識形態相比，他更熱衷於透過促成協議來宣告勝利。