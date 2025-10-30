快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普結束亞洲行返回華府。美聯社
美國總統川普結束亞洲行返回華府。美聯社

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光恐難掩他返美後的現實：兩黨惡鬥引發的政治僵局使聯邦政府關門邁入最入嚴峻階段。

這場僵局源於參議院民主黨拒絕支持臨時撥款法案，企圖迫使共和黨同意延長平價醫療法案（Obamacare）的補貼措施。共和黨則堅持，只有在政府重啟後才討論相關議題。互信破裂與川普的冷漠態度，使停擺危機雪上加霜。

隨著政治較量演變成「哪些不幸的美國民眾最能承受痛苦」的測試，停擺的負面影響正在急劇惡化。

目前，數千萬美國人可能失去糧食補助，健保補貼中止導致保費暴漲，聯邦員工無薪上班、航班延誤頻仍，連支付軍餉也陷入危機。川普雖接受億萬富豪捐款1.3億美元應急，仍遠不足支付130萬名軍人薪資。

兩黨互相指責，共和黨參院領袖圖恩怒斥民主黨玩政治遊戲，民主黨領袖舒默則反擊川普「以飢餓為武器」。若數百萬美國人挨餓，情勢可能失控。

美國有線電視新聞網報導，周三晚間出現一線轉機，部分參議員展開雙軌談判，盼盼先讓政府短期重啟，再尋求長期預算協議。但能否奏效仍尚無保證。

國會分裂雖難解，卻也為川普提供政治契機。政府停擺再持續一周將創下史上最長紀錄，如果川普能斡旋兩黨爭端，不僅可打破僵局，更能讓他重掌政治話語權。與固守意識形態相比，他更熱衷於透過促成協議來宣告勝利。

川普 美國 共和黨

延伸閱讀

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

川習會2基調揭幕 川普、習近平緊繃神情中「朋友相會」

川習會之前的施壓籌碼？川普突發宣布「美國重啟核武試驗」

日本擬採購Ford F-150皮卡「討好」！ 川普喊讚，但分析指不實際

相關新聞

畢業在美實習…OPT薪資稅豁免恐遭取消！國際生、企業齊叫苦

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提出、現已進入參院財政委員會審議的法案，將要求畢業後留在美國參加「選...

原本要審宴會廳凱旋門計畫…白宮「藝術委員會」6人全遭解雇

白宮28日解雇藝術委員會(Commission of Fine Arts)全體六名成員，改派與川普總統「美國優先」理念一...

美政府關門逼近最長紀錄！川普返美面對兩黨惡鬥

美國總統川普在亞洲行中盡享榮耀，受紅毯迎接、即興共舞，並獲贈金冠，日相高市早苗更表態要提名他角逐諾貝爾和平獎。但這些風光...

蓋茲淡化暖化危機！ 川普借題發揮稱「戰勝氣候變遷騙局」

在億萬富翁慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）表示全球暖化不會毀滅文明之後，美國總統川普今天宣稱，他在所謂的氣候變遷「...

美持續打擊東太平洋販毒船　緝毒行動累積62死

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍在東太平洋襲擊一艘據稱正在販毒的船隻，造成4人死亡。華盛頓...

川普大砍預算難維持 自由亞洲電台暫停新聞製作

成立於近30年前的自由亞洲電台（Radio Free Asia），目的是透過媒體向傳播自由受限的亞洲國家傳遞新聞，不過電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。