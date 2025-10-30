美持續打擊東太平洋販毒船　緝毒行動累積62死

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍在東太平洋襲擊一艘據稱正在販毒的船隻，造成4人死亡。華盛頓最近備受爭議的緝毒行動，累積目前已有62死。

法新社報導，赫格塞斯在社群平台X宣布，這起襲擊發生在國際水域，他發布的一段影片顯示，一艘船在水面靜止不動，隨後發生劇烈爆炸並引發火災。

這段影片如同美國政府先前發布的一樣，船上部分區域被模糊處理，因此無法核實船上究竟有多少人。

赫格塞斯表示，「這艘船與其它所有船隻一樣，根據我們的情報，它參與非法毒品走私活動，正沿著一條已知的毒品走私路線航行並載有毒品。」

專家表示，這些自9月初開始的襲擊船隻事件，即使目標是已知毒販，也屬於法外處決。華盛頓至今尚未公開任何證據證明其攻擊目標正在走私毒品，或對美國構成威脅。

美軍日前在東太平洋發動3次空襲，擊沉4艘疑似運毒船隻，赫格塞斯指出有14人死亡，1人倖存。

美國曾請求墨西哥營救這名倖存者，但墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，搜救工作已經失敗。

美國已部署7艘海軍軍艦以及F-35隱形戰機，同時下令

「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群前往當地，大幅提升地區戰力。

面對美國在委內瑞拉附近部署大規模軍力，委內瑞拉試圖展現在打擊毒品方面的努力。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天稍早表示，委內瑞拉已攔截3架據稱用於販毒的飛機。

隨著美國襲擊船隻並在當地部署軍事武力，區域緊張局勢不斷升高。美國宣稱打擊毒品販運，但委內瑞拉擔心這只是美國發起軍事行動推翻馬杜洛政權的幌子。

美國並不承認馬杜洛在總統大選中勝出，並指控他領導古柯鹼販運集團，同時懸賞5000萬美元（約新台幣15億元）予提供線索逮捕馬杜洛的人。

