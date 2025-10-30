快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

美國33年來首度！川普下令「立即重啟」核試 紐時：時機詭異

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普30日於南韓慶州，準備搭乘專機前往釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。歐新社
國際矚目的川習會在台灣時間10時開始，美國總統川普在會前不久發出核試驗威脅，這將是美國繼1992年之後首度重啟核試。紐約時報報導指出，川普這番言論的時機和內容都格外詭異。衛報則提醒，川普稱美國擁有最多核武並非事實，目前俄羅斯擁有超過5500枚核彈頭，是全球核武第一大國。

川普稍早在真實社群發文表示：「美國擁有的核武數量超過世界上任何其他國家」，還說在核武競逐上，現在「俄羅斯位居第2，而中國則遠遠落後，但在5年內將趕上」，並已指示國防部「立即展開」核試驗。

對此，紐時報導指出，這將是美國33年來首次進行核試，這番言論在川習會前不久，且習近平正主導全球增長速度最快的核武擴充計畫，川普的發言「時間點和內容格外詭異」。

美國上一次核試在1992年9月23日，代號為Divider，地點位於現稱「內華達國家安全試驗場」（Nevada National Security Site）；同年，老布希宣布暫停地下核試驗。

不過，中國自1996年以來未曾進行過核試驗，俄羅斯自1990年起也沒有經證實的核試紀錄。

另外，衛報指出，根據非營利組織「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）的資料，目前俄羅斯才是全球核武數量最多的國家，擁有超過5500枚核彈頭，而美國則約有5044枚。

