南韓同意投資3500億美元 川普：允許南韓打造核子潛艇

美國總統川普亞洲行的最後一站抵達南韓，川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，南韓已經同意支付3500億美元來降低美國關稅，也同意購買大量的美國石油和天然氣。此外，川普說，來自南韓企業的對美投資未來將超越6000億美元。

川普表示，美韓之間的軍事同盟比以往任何時候都要強大；川普說，在這個基礎之上，他同意南韓打造核子潛艇，取代南韓現在使用的傳統柴油動力潛艇；川普表示，這趟訪問行程非常成功。

除此之外，川普預計30日與中國國家主席習近平在南韓見面，川普說他非常期待與習近平見面，