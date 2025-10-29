快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

調酒成奪命武器！美教師誤飲含清潔液雞尾酒灼傷食道 兩年後仍不治

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女教師在一間餐廳用餐並點了一杯雞尾酒，疑似調酒中混入強鹼性清潔劑造成她嚴重灼傷。示意圖／ingimage
美國一名女教師在一間餐廳用餐並點了一杯雞尾酒，疑似調酒中混入強鹼性清潔劑造成她嚴重灼傷。示意圖／ingimage

美國奧克拉荷馬州一名30歲教師，同時也是三個孩子的母親希爾（Holly Hill），因誤飲含有工業清潔劑的調酒導致食道嚴重灼傷，歷經兩年艱辛治療後，仍不幸離世。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2023年情人節當晚，希爾與丈夫在家鄉某間墨西哥餐廳用餐時，點了一杯瑪格麗特雞尾酒，卻在入口瞬間感覺「嘴巴像著火一樣」，立刻嘔吐並跑到洗手間漱口。

事後醫師發現，希爾的食道因強鹼性清潔劑嚴重灼傷，形成一個無法癒合的孔洞，她隨即展開長期治療與多次手術，仍須依靠餵食管維生。儘管如此，希爾仍堅持回到學校教書、照顧家庭。家屬指出，就在過世前幾天，醫師才剛替她進行手術修補傷口，「雖然發炎情況略有改善，但仍未完全癒合」。

希爾曾向餐廳提起民事訴訟，雙方後來達成保密和解，不料她最終仍因併發症病逝。警方表示，艾爾金警局已與柯曼契郡（Comanche County）地方檢察官辦公室合作，並聯絡州調查局展開初步調查。

事發餐廳尚未對最新進展發表聲明，但曾在2023年5月於社群媒體上致歉，強調「10年以來從未出現過如此情況，這是一件不該發生的意外。」

希爾生前任教於艾爾金公立學校三年級，深受學生與家長喜愛。校方於周日發布聲明悼念：「今晨接到難以置信的消息。霍莉是一位盡責的教師、艾爾金的校友，也是慈愛的母親與妻子。」她的追思儀式在學校表演藝術中心舉行，當地社區師生紛紛前往送別這位深受敬重的老師。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 酒精 美國 教師

延伸閱讀

聰明的孩子更長壽？英研究揭「智力與壽命」驚人基因關聯

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

用小蘇打也去不掉陳年茶垢？資深家政婦推一款清潔劑「清水沖就脫落」

不必用到清潔劑！只需水龍頭一滴水 就能讓浴室鏡子閃亮潔淨

相關新聞

調酒成奪命武器！美教師誤飲含清潔液雞尾酒灼傷食道 兩年後仍不治

美國奧克拉荷馬州一名30歲教師同時也是三個孩子的母親，因誤飲含有工業清潔劑的調酒導致食道嚴重灼傷，歷經兩年艱辛治療後，仍不幸離世。

川普亞洲魅力攻勢 日經收漲逾2%創新高

美國總統川普近日展開亞洲行，對與日本、中國等主要經濟體的關係發表樂觀談話，推動股市走揚，日股基準日經指數今天收盤漲逾2%...

川普南韓再開砲轟鮑爾做得糟！稱Fed主席接班人選眾多 提及貝森特

美國總統川普周三在南韓APEC企業領袖午餐會演講時，再度抨擊聯準會（Fed）降息不夠快，並以戲謔口吻將「慢半拍」插入現任...

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

國土安全部(DHS)內部在驅逐無證移民及政策優先順序上摩擦日益加劇，川普政府將整頓移民與海關執法局(ICE)過半高層人事...

美國糧食券將斷炊！25州和特區提告川普政府 要求持續提供經費

在美國政府停擺邁入第五周之際，25個州和哥倫比亞特區檢察長28日向麻州波士頓聯邦法院提起訴訟，試圖迫使川普政府在聯邦政府關門...

美國糧食券11月恐停發 全國僅數州備妥因應方案

聯邦預算僵局遲遲未解，俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistanc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。