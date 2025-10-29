調酒成奪命武器！美教師誤飲含清潔液雞尾酒灼傷食道 兩年後仍不治
美國奧克拉荷馬州一名30歲教師，同時也是三個孩子的母親希爾（Holly Hill），因誤飲含有工業清潔劑的調酒導致食道嚴重灼傷，歷經兩年艱辛治療後，仍不幸離世。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，2023年情人節當晚，希爾與丈夫在家鄉某間墨西哥餐廳用餐時，點了一杯瑪格麗特雞尾酒，卻在入口瞬間感覺「嘴巴像著火一樣」，立刻嘔吐並跑到洗手間漱口。
事後醫師發現，希爾的食道因強鹼性清潔劑嚴重灼傷，形成一個無法癒合的孔洞，她隨即展開長期治療與多次手術，仍須依靠餵食管維生。儘管如此，希爾仍堅持回到學校教書、照顧家庭。家屬指出，就在過世前幾天，醫師才剛替她進行手術修補傷口，「雖然發炎情況略有改善，但仍未完全癒合」。
希爾曾向餐廳提起民事訴訟，雙方後來達成保密和解，不料她最終仍因併發症病逝。警方表示，艾爾金警局已與柯曼契郡（Comanche County）地方檢察官辦公室合作，並聯絡州調查局展開初步調查。
事發餐廳尚未對最新進展發表聲明，但曾在2023年5月於社群媒體上致歉，強調「10年以來從未出現過如此情況，這是一件不該發生的意外。」
希爾生前任教於艾爾金公立學校三年級，深受學生與家長喜愛。校方於周日發布聲明悼念：「今晨接到難以置信的消息。霍莉是一位盡責的教師、艾爾金的校友，也是慈愛的母親與妻子。」她的追思儀式在學校表演藝術中心舉行，當地社區師生紛紛前往送別這位深受敬重的老師。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
