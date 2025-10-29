川普南韓再開砲轟鮑爾做得糟！稱Fed主席接班人選眾多 提及貝森特

美國總統川普周三在南韓APEC企業領袖午餐會演講時，再度抨擊聯準會（Fed）降息不夠快，並以戲謔口吻將「慢半拍」插入現任主席鮑爾（Jerome Powell）的名字中，稱他為「Jerome Too Late Powell」，引發現場笑聲不斷。川普強調，美國利率應降至全球最低。

川普對鮑爾的不滿由來已久，周二在東京已對鮑爾開砲：「我們的聯準會主席不稱職、很糟糕，但他幾個月後就會離任，我們會找個新人。」

美國財長貝森特的名字持續浮出檯面。川普提及考慮讓他接下一任聯準會主席，儘管貝森特本人曾表態無接任，且正主導遴選作業。川普盛讚他「能清理亂局」：「他在鏡頭前的表現有多好？他能安撫市場，我不行，我有時反而會讓市場不安。」但稍後又改口表示，貝森特喜歡待在財政部，「其實我們並沒有真的考慮他」。

貝森特周一告訴記者，白宮已圈定五名最終候選人：白宮經濟顧問哈塞特、前聯準會理事華許、現任理事沃勒、監管副主席鮑蔓，以及貝萊德（BlackRock）高階主管李德。

知情人士透露，川普預計會在11月底感恩節與12月聖誕節之間拍板定案。

聯準會正召開政策會議，市場普遍預期將再降息1碼，把基準利率降至3.75%至4.00%區間。然而，這項決策並非建立在完整數據基礎上，而是由慣性驅動。美國政府關門已長達29天，聯準會無法取得9月就業報告、10月CPI與第三季GDP初值等關鍵數據，對勞動市場的真實狀況所知有限，被形容「在濃霧中」摸黑前行。