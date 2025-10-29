美國相信聖經者增加 柯克遭刺殺助長趨勢

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
今年9月份的美國聖經銷量飆升，更多人選擇轉向信仰尋求安慰和支持。（Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash under C.C License）
美國掀起信仰復興，更多人願意信奉聖經！自基督教領袖柯克 (Charlie Kirk) 遇刺以來，人們對聖經的興趣有顯著增長，並清楚表明渴望認識和追隨耶穌。如今，在危機動盪時期，人們選擇轉向信仰尋求安慰和支持，對信仰世界的好奇心依然旺盛。

9月聖經銷量飆升

天主教紀事報》報導，美國圖書追蹤機構Circana Bookscan數據顯示，今年9月份的聖經銷量相較去年飆升36%，僅一個月便售出240萬本。該機構分析師康納表示，在危機動盪時期，更多人選擇轉向信仰尋求安慰和支持。

在美國各地，越來越多的人開始閱讀聖經，無論是重拾信仰，還是初次接觸聖經。升天出版社總裁斯特拉特認為，自基督教領袖柯克遇刺以來，人們對聖經的興趣有顯著增長，並清楚表明渴望認識和追隨耶穌。

如今，數百人紛紛在社群媒體上發布參加聚會的短片，其中包括一些從未踏進過教會的人，這些短片影響更多人追求耶穌基督，可稱作「查理‧柯克效應」。

信奉聖經人數增加

基督教廣播網》報導，美國聖經公會最新報告指出，只有36%的美國人認為聖經完全準確，而39%的人認為聖經並非如此。然而，儘管有人質疑聖經與現代生活的相關性，但仍有許多人信奉聖經，即使在充滿懷疑的時代，人們對信仰世界的好奇心依然旺盛。

「美國的聖經現狀充滿希望。」美國聖經協會首席創新官普萊克表示，在全職事奉超過三十年時間中，從未見過人們對聖經有那麼多的好奇心，而閱讀聖經也能帶來更大的幸福感。

