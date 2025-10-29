快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

川普媒體集團跨足預測市場 真實社群將推下注功能

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）。路透
美國總統川普（Donald Trump）。路透

美國總統川普創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）今天宣布，將允許用戶在平台上就現實世界事件進行下注。

法新社報導，川普媒體與科技集團（Trump Mediaand Technology Group，簡稱TMTG）正試圖抓住這波蓬勃發展的下注熱潮。這類以手機應用程式為主的下注方式，讓用戶可以針對政治、經濟、體育與娛樂等議題下注。

根據聲明，真實社群將與Crypto.com合作開放下注功能，用戶可就「選舉結果、利率與通膨率變動、黃金與原油等大宗商品價格」，以及「各大職業體育聯盟的賽事」等進行投注。

聯邦當局並未將這類所謂的「預測市場」（prediction markets）視為傳統意義上的賭博，因此這類平台由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，而非各州的博彩監管機構，像是彩券或賭場等。

下注的方式是用戶購買一種「合約」型金融產品，若特定事件發生，像是某位候選人勝選或某支球隊贏得比賽，即可獲利。

這個新興產業被認為極具潛力，本月稍早，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）母公司「洲際交易所集團」（Intercontinental Exchange）宣布投資20億美元入股知名預測平台Polymarket。

預測類應用程式特別受年輕成年族群歡迎，但也引發對成癮與財務損失風險的憂慮。

TMTG已推出多項計畫，包括加密貨幣相關的金融產品與影音串流平台，但今年上半僅創造170萬美元營收。

根據美國證券管理委員會（SEC）文件，TMT同期淨虧損達5170萬美元。

社群媒體 美國 應用程式

延伸閱讀

美國參議院通過表決！推翻川普對這國關稅 獲跨黨派支持

川習會前 川普：台灣就是台灣 最棒的事我們正把眾多晶片商帶進美國

川普示好馬斯克？網笑「感情狀態更新」：特斯拉利多想像升溫

川普稱習近平可能想問台灣 但沒什麼好問：「台灣就是台灣」

相關新聞

遣返政策不夠硬 川普換掉12名ICE主任 調CBP上陣

國土安全部(DHS)內部在驅逐無證移民及政策優先順序上摩擦日益加劇，川普政府將整頓移民與海關執法局(ICE)過半高層人事...

美國糧食券將斷炊！25州和特區提告川普政府 要求持續提供經費

在美國政府停擺邁入第五周之際，25個州和哥倫比亞特區檢察長28日向麻州波士頓聯邦法院提起訴訟，試圖迫使川普政府在聯邦政府關門...

美國糧食券11月恐停發 全國僅數州備妥因應方案

聯邦預算僵局遲遲未解，俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistanc...

川普媒體集團跨足預測市場 真實社群將推下注功能

由美國總統川普創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）今天宣布，將允許用戶在平台上就現實世界事件進行下...

川普坦言受憲法限制 「可惜」不能拚第3任

美國總統川普今天表示，他「不能」競選第3個總統任期，坦言受限於美國憲法，直呼「可惜」

影／實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

美國密西西比州28日驚傳感染病毒的實驗室猴子逃脫，引發當地一度恐慌。據警方通報，一輛運送實驗用恆河猴的卡車在州際公路發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。