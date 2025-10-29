川普坦言受憲法限制 「可惜」不能拚第3任

快訊

中央社／ 空軍一號機上29日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普今天表示，他「不能」競選第3個總統任期，坦言受限於美國憲法，直呼「可惜」。

法新社報導，現年79歲的川普和支持者多次提出他是否再戰2028年總統大選的問題，引發對手擔憂、粉絲叫好。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上說：「我現在的民調是我歷來最高…據我所知，我應該不能再選，所以我們看看會如何發展吧…太可惜了。」

根據美國憲法，總統任期限制為兩個4年，而川普於今年1月展開第2任期，尋求第3任有違憲之虞。

他的支持者中有一個廣為流傳的說法，推測現任副總統范斯（JD Vance）可能會在2028年參選總統且副總統搭檔是川普。

川普本週排除這個想法的可能性，他今天表示「很明顯」自己無法再參選，「不過我們有很多很棒的人才」。

