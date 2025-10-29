聽新聞
影／實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性
美國密西西比州28日驚傳感染病毒的實驗室猴子逃脫，引發當地一度恐慌。據警方通報，一輛運送實驗用恆河猴的卡車在州際公路發生車禍，車上共有6隻猴子趁亂逃出。警方指出，這些猴子可能帶有三種不同病毒，恐危害人類健康，甚至具有攻擊性。目前已尋獲的5隻猴子均被「銷毀」，仍有1隻在逃中。
衛報報導，這起事件發生在密西西比州賈斯珀郡（Jasper County）59號州際公路（Interstate 59）上午，一輛運送紐奧良杜蘭大學（Tulane University）實驗室6隻恆河猴（rhesus monkeys）、前往佛羅里達州測試機構的卡車發生車禍，部分猴子趁亂逃脫。當局並未說明車上具體有多少隻猴子。
當地警方轉述卡車司機表示，這批猴子每隻約18.1公斤（40磅），性格「具有攻擊性」，而且牠們攜帶C型肝炎、皰疹病毒與新冠病毒，對人類具攻擊性，必須穿戴個人防護設備才能處理。當局獲知消息後，立即出動搜捕並尋獲5隻猴子，牠們已經遭人道銷毀，還有1隻逃亡中。
美國國家廣播公司（NBC News）報導，杜蘭大學事後證實，轄下國家生物醫學研究中心（National Biological Research Center）確實會向其他研究機構提供靈長類動物，但此次事件的猴子屬於第三方單位，並澄清這些靈長類動物「不具傳染性」，正積極配合當局提供協助，並將於29日接回未逃脫的猴子。
