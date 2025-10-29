美軍擴大拉美行動 路透：官員被要求簽保密協議

3名美國官員透露，參與川普總統在拉丁美洲擴大軍事行動的美軍官員被要求簽署保密協議，這項發展引發外界對這波軍事集結的新疑慮，委內瑞拉擔憂這可能導致入侵。

路透社報導，美國軍方人員本來就必須對國家安全機密保密，國會議員也表示他們被蒙在鼓裡，對這項任務的關鍵環節毫不知情，讓這項舉措顯得極度不尋常。

這些匿名向路透社發言的官員，不知道有多少國防部成員被要求簽署保密協議，也沒有提供關於保密協議範圍的進一步細節。

自赫格塞斯（Pete Hegseth）1月出任國防部長以來，國防部不時會使用保密協議，但五角大廈對拉美相關行動使用保密協議一事，先前沒有媒體報導過。

五角大廈上週宣布部署「福特號」（USS Gerald R.Ford）航空母艦打擊群前往拉丁美洲，進一步強化軍事集結。專家指出，這項行動已遠遠超出美方目前宣稱的緝毒行動所需範圍。

自9月初以來，美軍已對涉嫌載運毒品的船隻發動至少13起打擊行動，主要是在加勒比海，造成約57人喪命。五角大廈沒有透露多少遭鎖定目標的細節，但承認部分死者來自委內瑞拉、哥倫比亞與厄瓜多。

這個航空母艦打擊群新增約1萬名兵力與龐大火力，加入已包括導彈驅逐艦、F-35戰機、一艘核潛艦與約6500名官兵的集結隊伍。

五角大廈沒有解釋，這些緝毒行動為何需要這類規模的火力。

赫格塞斯自1月接管五角大廈以來，已採取一系列行動試圖控制資訊流通。根據10月15日的備忘錄，他告訴五角大廈工作人員，他們在與國會成員互動前必須先獲得取可。他也對洩密展開調查，並要求駐五角大廈記者簽署新的新聞採訪政策，拒簽記者將被撤銷採訪證。

五角大廈沒有立即回覆置評要求。

川普（Donald Trump）政府一直將委內瑞拉與哥倫比亞的政府與毒品貿易直接掛鉤，這兩國政府均否認此一指控。但這項說法已引發外界擔憂，認為美軍可能受命對這兩國發動攻擊。

與川普關係密切的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）26日接受電視訪問時表示，川普將很快向國會說明「未來可能對委內瑞拉與哥倫比亞的軍事行動」。

葛蘭姆表示，川普擁有執行拉美軍事行動所需的所有權力。

葛蘭姆在接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBSNews）節目「面對國家」（Face the Nation）主持人布倫南（Margaret Brennan）訪問時表示：「這些軍事資產正向前推進，以對付雙手沾滿鮮血的國家，因為這些國家透過向我們國家大量輸入來自委內瑞拉和哥倫比亞的毒品，傷害美國人。」