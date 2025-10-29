聖荷西宣布「中華民國台灣日」 市議員：全市支持

美國矽谷大城聖荷西市今天正式宣布「中華民國台灣日」，並於市議會舉行儀式，市長、市議員、市民、台僑共同見證歷史性時刻。提案市議員歐提茲致詞盼台美持續繁榮。他告訴中央社，聖荷西市無人反對、百分之百支持，肯定台灣人的貢獻。

聖荷西市議會外，中華民國國旗與美國國旗、加州州旗、聖荷西市旗一同迎風飄揚；場內，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在全場見證下頒布「中華民國台灣日」公告，駐舊金山辦事處長伍志翔出席並接受賀狀，展現台灣與矽谷的友好情誼。

聖荷西市日前將10月25日訂為「中華民國台灣日」，市議會今天舉行隆重儀式向大眾公告。

聖荷西為加州第3大城，人口僅次於洛杉磯、聖地牙哥，也是全美科技重鎮。這是聖荷西市史上首度頒布「中華民國台灣日」，許多台僑、僑領、地方政要到場見證。

提案的市議員歐提茲（Peter Ortiz）致詞表示這是個極具意義的時刻，希望藉此向台灣社群致敬，表揚他們的韌性、民主精神、及創新力量，並期盼台美持續共同維持和平繁榮、友誼長存。他也肯定台僑長期在教育、商業、文化、公共服務上的奉獻。

聖荷西市每週二下午召開會議，其他選區市議員今天也在場觀禮，歐提茲代表聖荷西第5選區，他讚揚台僑為當地帶來豐富多元的面貌和進步力量，讓城市更加蓬勃發展。

伍志翔致詞感謝聖荷西長期以來支持台灣及台僑。他表示台美人為聖荷西和舊金山灣區的文化、科技、經濟發展做出卓越貢獻，聖荷西市議會的認可彰顯了雙方在自由、人權、及民主等共同價值的深厚情誼，期待雙方未來持續深化友誼與合作。

開場前，歐提茲與伍志翔、台僑們一一握手致意。歐提茲接受中央社訪問表示，聖荷西市百分之百支持「中華民國台灣日」，市議員和民眾都表達肯定，未遭遇任何反對。

歐提茲向記者表示，「我們要確保聖荷西市認可台裔民眾對這座城市的諸多貢獻」，這份公告體現聖荷西對台灣社群的尊重。他也特別感謝台僑修復市區公園內的花園。

公告上除指出台美人對聖荷西市貢獻良多，也提到聖荷西市與台南市自1977年起締結為姊妹市，長年維持互信合作。市長、副市長、及全體市議員都在公告上簽名。

聖荷西已於24日舉辦升旗儀式，在市政府廣場升起中華民國國旗，在美國政府機關十分罕見。台僑今天也在國旗前合照，期盼美國社會看見台裔民眾的付出和貢獻。