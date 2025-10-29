快訊

黃仁勳辦GTC大會 開頭影片閃現「台灣之光王建民」

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

輝達市值逼近5兆美元 AI訂單飆破5,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳於2025年10月28日在華盛頓會議中心發表演說。美聯社
輝達執行長黃仁勳於2025年10月28日在華盛頓會議中心發表演說。美聯社

輝達（Nvidia）周二幾乎成為首家市值突破5兆美元的企業。這家晶片巨擘宣布，其人工智慧（AI）處理器訂單總額已達5,000億美元，並將為美國能源部打造七座全新超級電腦。

輝達股價收漲近5%，市值單日暴增逾2,300億美元，使其總市值來到4.89兆美元，盤中曾一度觸及4.94兆美元高點。輝達股價今年來已累漲50%，市值在7月首次突破4兆美元。

執行長黃仁勳在華盛頓特區的開發者大會發表主題演說時，先讚揚美國總統川普的政策，隨後公布新產品與合作計畫。

輝達為美國能源部打造的超級電腦，部分將協助美國維護與發展核武庫。其中規模最龐大的將與甲骨文（Oracle）合作建置，配備多達10萬顆輝達最新的Blackwell高階AI晶片。

美國 能源 規模 輝達 AI

延伸閱讀

黃仁勳：輝達攜手美能源部 打造7座AI超級電腦

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

輝達與諾基亞達成戰略夥伴關係 斥資10億美元入股

輝達催動歐洲 AI 算力 協力廠跟著吃香喝辣

相關新聞

輝達市值逼近5兆美元 AI訂單飆破5,000億美元

輝達（Nvidia）周二幾乎成為首家市值突破5兆美元的企業。這家晶片巨擘宣布，其人工智慧（AI）處理器訂單總額已達5,0...

美智庫公布新民調 多數美國民眾支持與中國友好互動

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）28日公布最新民調...

川普政府與西屋簽協議！在全美蓋新核電廠 總值超過800億美元

美國政府將與西屋電氣（Westinghouse Electric）、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Ca...

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天證實，5名明年將接替鮑爾（Jerome Powell）擔任聯邦準備理...

2大媒體巨擘合併不到3個月 派拉蒙天空之舞傳將裁員千人

一名熟悉內情的消息人士今天告訴法新社，派拉蒙天空之舞（ParamountSkydance）29日將裁員約1000人，距離...

槍響釀3死悲劇…無視民眾報案 警察局長爽吃披薩還謊稱沒異狀

警察是人民保母，發生緊急情況第一時間會通知警方求助。然而美國一名警察局局長接獲槍聲報案後，完全沒有到現場查看，反而悠哉的在餐廳吃飯，還謊報現場無異狀，隔日才發現有三人死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。