輝達市值逼近5兆美元 AI訂單飆破5,000億美元

輝達（Nvidia）周二幾乎成為首家市值突破5兆美元的企業。這家晶片巨擘宣布，其人工智慧（AI）處理器訂單總額已達5,000億美元，並將為美國能源部打造七座全新超級電腦。

輝達股價收漲近5%，市值單日暴增逾2,300億美元，使其總市值來到4.89兆美元，盤中曾一度觸及4.94兆美元高點。輝達股價今年來已累漲50%，市值在7月首次突破4兆美元。

執行長黃仁勳在華盛頓特區的開發者大會發表主題演說時，先讚揚美國總統川普的政策，隨後公布新產品與合作計畫。

輝達為美國能源部打造的超級電腦，部分將協助美國維護與發展核武庫。其中規模最龐大的將與甲骨文（Oracle）合作建置，配備多達10萬顆輝達最新的Blackwell高階AI晶片。