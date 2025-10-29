美股三大指數再創新高 受輝達和微軟提振

美國股市三大股指周二再創收盤新高，輝達（NVIDIA）勁揚，微軟也大漲，在科技巨人公布財報前投資人對企業獲利抱持樂觀態度。

道瓊工業指數上漲161.78點，漲幅0.3%，至47,706.37點；標普500指數上漲15.73點，漲幅0.2%，至6,890.89點；那斯達克綜合指數上漲190.04點，漲幅0.8%，至23,827.49點。

費城半導體指數漲0.4%至7194.71點，也再創歷史新高。 輝達大漲5%，市值增加逾2,300億美達到4.89兆美元。執行長黃仁勳宣布多項新合作計畫，並駁斥了市場對AI泡沫的疑慮。台積電ADR漲1.1%。

黃仁勳表示，輝達將為美國能源部建造七台超級電腦，並稱AI晶片訂單額已達5,000億美元。

科技領域的其他消息方面，美國官員透露，川普的政府計劃和南韓簽署協議，加強在人工智慧（AI）、量子計算和6G領域的合作。

微軟大漲2%，OpenAI在與長期支持方微軟公司進行近一年的磋商之後，給予微軟27%的持有人權益。

本周，蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜 和Meta 將公布財報，投資人密切關注這些公司在AI方面的支出細節。蘋果收盤僅上漲0.1%，市值盤中首度突破4兆美元。

Charles Schwab & Co.總經和策略主管Kevin Gordon表示：「企業財報仍是市場焦點，尤其在資本支出預期方面。」

投資人也在消化貿易相關消息。華爾街日報報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平將討論一項貿易架構，以降低美方對中國商品的關稅，換取北京方面承諾遏制芬太尼前體化學品的出口。

川普周二在東京對日本首相高市早苗大加讚賞。兩國簽署協議，加強關鍵礦產和稀土供應，以削弱中國在部分關鍵電子元件領域的主導地位。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，標普500指數成分股企業已有180家公司公布業績，第3季度獲利較去年同期成長10.5%，高於此前預期。

美國ADP全國就業報告周二發布的首份每周初步估算顯示，截至10月11日的四周內，美國民間就業平均每周增加14,250個。儘管數據看似樂觀，但亞馬遜等大型企業宣布裁員，使市場信心受挫。

優比速（UPS）大漲8%，該公司公布業績優於預期，可見整頓措施已有進展。