快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者陳熙文／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者陳熙文／攝影

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參與，沒想到美國總統川普2天前致電，希望他能在南韓見面；黃仁勳說，他會去支持川普的亞洲行。

黃仁勳說，川普是美國總統，大家都希望他能夠取得巨大的成功，讓美國能夠獲得勝利。

川普本周出訪亞洲，最後一站抵達南韓，預計30日與中國國家主席習近平見面；有報導指出，黃仁勳預計出席30日舉行的APEC企業領袖峰會，黃仁勳28日沒有透露說他何時出發，僅表示，他會盡快出發。

川普 美國 南韓

延伸閱讀

韓國行程口風緊 黃仁勳：很多會要開、很多消息宣布

黃仁勳：輝達攜手美能源部 打造7座AI超級電腦

黃仁勳大讚川普很努力 仍盼美國技術進入中國市場

川普會高市 讚揚美日同盟 肯定日本推動防衛支出擴大計畫

相關新聞

擬出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：川普叫我去

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），輝達執行長黃仁勳說，他原本的計畫是在華府舉行大會，好邀請川普政府參...

美智庫公布新民調 多數美國民眾支持與中國友好互動

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）28日公布最新民調...

川普政府與西屋簽協議！在全美蓋新核電廠 總值超過800億美元

美國政府將與西屋電氣（Westinghouse Electric）、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Ca...

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天證實，5名明年將接替鮑爾（Jerome Powell）擔任聯邦準備理...

2大媒體巨擘合併不到3個月 派拉蒙天空之舞傳將裁員千人

一名熟悉內情的消息人士今天告訴法新社，派拉蒙天空之舞（ParamountSkydance）29日將裁員約1000人，距離...

槍響釀3死悲劇…無視民眾報案 警察局長爽吃披薩還謊稱沒異狀

警察是人民保母，發生緊急情況第一時間會通知警方求助。然而美國一名警察局局長接獲槍聲報案後，完全沒有到現場查看，反而悠哉的在餐廳吃飯，還謊報現場無異狀，隔日才發現有三人死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。