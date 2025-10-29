美智庫公布新民調 多數美國民眾支持與中國友好互動

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）28日公布最新民調，結果顯示多數美國人認為應與中國展開友善的合作和互動；民調結果也顯示美國民眾在美中經貿的態度上出現分歧，約一半的美國民眾認為美中經貿有利於強化國家安全。

此外，美國民主黨和共和黨支持者之間，也對中國有兩極化的態度

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面，根據芝加哥全球事務委員會的新民調，有53%的民眾認為美國應與中國展開友善的合作與互動，比去年的結果（40%）出現顯著成長。

此外，多數美國民眾去年普遍認為美中貿易不利於國家安全，但民眾的態度今年出現轉變，雖有48%的民眾仍認為美中貿易弱化國家安全，不過有47%的民眾反倒認為美中貿易有利於國家安全。

而這樣的分歧也出現在不同的政黨支持者之間，多數民主黨支持者（60％）相信美中貿易會強化國家安全，但多數共和黨支持者（63%）則認為相反的情況會發生。

在關稅議題上，54%的民眾反對政府對中國出口到美國的產品課徵高關稅；有81%的民主黨支持者和58%的無政黨傾向者抱持相同意見，不過有67%的共和黨支持者支持政府對中課徵高關稅。

民調報告也顯示，美國民眾對中國的好感度出現谷底反彈，在0到100分之間，美國民眾去年給中國的印象打24分，今年則給出35分，這是該民調自2020年新冠疫情之後的最高分。

此外，多數民眾仍對美國的軍事力量抱有信心，有53%的民眾認為美國軍事力量大於中國，有34%的民眾認為兩國軍力旗鼓相當，僅有11%的民眾認為中國軍力超越美國。

在經濟實力方面，有34%的民眾認為美國強於中國，有33％的民眾認為美國經濟實力遜於中國，另有31％的民眾認為兩國經濟實力相當。

芝加哥全球事務委員會於7月18日至30日進行調查，共訪問全美2148名18歲以上的成年人，抽樣誤差為正負2.2％。