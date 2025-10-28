美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州的匡提科演說。路透

紐約時報28日報導，美國國防部長赫塞斯當天說，川普政府已對被控走私毒品的船隻發動又一輪致命打擊，27日在東太平洋擊殺4艘船上共14人，持續擴大在中南美洲外海的行動。

赫塞斯說，已在國際海域發動3次打擊，有一人倖存，墨西哥的搜救單位已承接協調救援的責任。

赫塞斯在社群媒體指稱，4艘遇襲船隻先前由美國情報機構掌握，這些船隻在已知運毒路線載運毒品。他並未提供實施打擊的地理位置細節，只說在東太平洋。

美聯社報導，赫塞斯在社媒發布的襲擊影片，可見兩艘船在水上快速行駛，其中一艘明顯載有大量包裹和捆狀物，接著突然爆炸起火。第三起襲擊似乎針對水面上靜止的兩艘並排船隻，看似大致是空船，兩船遭爆炸吞噬前可見至少兩人在船上移動。

川普政府先前已在委內瑞拉附近加勒比海海域發動一連串襲擊，近期則指示美軍襲擊哥倫比亞外海的東太平洋上船隻。

美國國防 毒品 爆炸

