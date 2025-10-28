川普政府與西屋簽協議！在全美蓋新核電廠 總值超過800億美元

美國政府將與西屋電氣（Westinghouse Electric）、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少800億美元的核子反應爐，以滿足人工智慧（AI）及資料中心不斷增長的電力需求。

這項策略性合作的目的是要全美各地加速部署核電，以實現川普總統的AI雄心，並提高美國與中國競爭的優勢。這三家公司說，新反應爐將採用西屋的核能技術，而雙機組的西屋AP1000核能發電技術，將在全美43個州創造或維持4.5萬個製造和工程就業，以及帶來逾10萬個營建工作。

近年來核能重新引起投資人和企業的關注，因為它被認為是比風電或太陽能更乾淨與更可靠的能源。根據彭博資訊報導，到2035年美國資料中心的用電量將增加一倍，占總需求的近9%。用電需求激增帶動了一股新建發電廠和電網熱潮。但由於建造新反應爐需要數年時間，像Google等公司正在考慮重啟已關閉的核電廠，期能更快獲得電力。