貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天證實，5名明年將接替鮑爾（Jerome Powell）擔任聯邦準備理事會（Fed）主席的候選人名單。

美聯社報導，在與川普（Donald Trump）總統搭乘空軍一號前往亞洲的途中，貝森特表示，接下來幾週他將進行第2輪面試，並預計在「感恩節過後立刻」向川普遞交一份「優質候選人名單」。川普則表示，他預計在今年底前決定鮑爾的繼任人選。

目前考慮的5名人選包括：聯準會理事華勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman）、聯準會前理事華許（Kevin Warsh）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett），以及資產管理公司貝萊德（BlackRock）資深董事總經理芮德（RickRieder）。

這份名單顯示，無論是誰獲得任命，聯準會明年恐將迎來重大變革。負責尋找鮑爾繼任人選的貝森特，上個月曾嚴厲批評聯準會及其自2008到2009年金融海嘯至疫情期間所推行政策。

同時，川普今天再次重申對鮑爾的批評，指責他降息過於遲緩。

川普談到鮑爾時說：「我們現在這位（主席）一點也不聰明，他應該早就降得更低。」外界預期聯準會將於29日進行今年第2次降息。