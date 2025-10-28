2大媒體巨擘合併不到3個月 派拉蒙天空之舞傳將裁員千人

一名熟悉內情的消息人士今天告訴法新社，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）29日將裁員約1000人，距離派拉蒙與天空之舞這兩大媒體巨擘合併不到3個月。

天空之舞（Skydance）今年8月完成對派拉蒙（Paramount）的80億美元收購案。在合併後新公司首次舉行的記者會上，高層已預告將於11月10日公布季度財報時宣布裁員計畫。

新任執行長艾里森（David Ellison）希望加速公司的科技轉型，同時實現至少20億美元的綜效。

合併後的新公司旗下包括「不可能的任務」（Mission: Impossible）和「變形金剛」（Transformers）系列聞名的天空之舞、派拉蒙、串流平台Paramount+，以及哥倫比亞廣播公司（CBS）、MTV與尼克電視台（Nickelodeon）。

艾里森與其父親、甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）皆為美國總統川普（DonaldTrump）的盟友。川普批准了這項派拉蒙收購案。

此外，彭博今天披露，派拉蒙天空之舞擬在與華納兄弟探索集團（Warner Bros Discovery）合併後，保留華納兄弟大部分業務結構。執行長艾里森希望保留兩家電影公司現有的創意團隊，同時精簡行銷與發行部門。

路透社上週曾報導，華納兄弟董事會拒絕派拉蒙近600億美元的收購提案。

彭博引述知情人士指出，目前尚未決定派拉蒙是否會出售與兩家公司相關的不動產資產。報導並指出，按照艾里森的計劃，華納兄弟旗下串流服務HBO Max將併入現有的Paramount+。

報導還說，目前沒有出售或分拆任一方有線電視頻道的計劃。不過，派拉蒙旗下的哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）可能會與華納兄弟的美國有線電視新聞網（CNN）新聞部共用部分資源。

據報導，艾里森還計劃利用新興科技與人工智慧（AI）加速製作流程，每年推出30部電影。

打造出「哈利波特」（Harry Potter）與DC漫畫系列電影的華納兄弟之前宣布將尋求出售的可能性。

艾里森的派拉蒙天空之舞被視為收購華納兄弟探索集團的大熱門。分析師與業界人士指出，這位科技新貴擁有雄厚資金與華府人脈，使他在這場可能成為多年來媒體界最大合併案的競爭中占有優勢。