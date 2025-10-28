槍響釀3死悲劇…無視民眾報案 警察局長爽吃披薩還謊稱沒異狀

警察是人民保母，發生緊急情況第一時間會通知警方求助。然而美國一名警察局局長接獲槍聲報案後，完全沒有到現場查看，反而悠哉的在餐廳吃飯，還謊報現場無異狀，隔日才發現有三人死亡。

根據《NBC News》報導，8月美國紐澤西一處小鎮警方接獲多通報案，有人聽到槍響和尖叫聲，調度員立即轉告當時正在值班的警察局局長凱文（Kevin Bollaro），他卻沒有立即回應。

凱文後來對調度員謊稱他沒有發現異常，還說會繼續前往其他報案地點。然而根據GPS和監視器畫面顯示，凱文根本沒有出現在報案地點，反而朝報案所稱的地址反方向行駛2英里（約3.2公里），先去ATM領錢，再駕車前往披薩店待了將近一小時，隨後又有人目睹他在另一間餐廳又待了一小時。

根據《紐約郵報》報導，隔日，一名獸醫和其男友被發現遭槍殺，身為獸醫前夫的一名員警則在附近被發現自殺。檢方以瀆職和偽造公文罪起訴凱文，將於11月開庭審理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980