美政府停擺第27天 近7000航班延誤

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
全美今天近7000個航班延誤。 美聯社
美國聯邦政府停擺狀態邁入第27天，在飛航管制員缺勤情況激增下，空中交通混亂加劇，全美今天近7000個航班延誤。

路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，由於人力短缺，紐澤西州紐瓦克（Newark）自由國際機場、德州奧斯汀（Austin）機場及達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）今天實施地面延誤計畫。

稍早美國東南部航班也因為亞特蘭大終端雷達近場管制（Atlanta Terminal Radar Approach Control）人力嚴重短缺而出現延誤。

美國共和黨籍總統川普和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發政府停擺後，約1萬3000名飛航管制員與5萬名運輸安全局（TSA）人員必須無薪工作。

川普政府警告，隨著管制員明天領不到第一筆全額薪水，航班大亂情形將會加劇。

美國昨天有超過8800個航班延誤。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在克里夫蘭（Cleveland）與管制員會面，國家航空管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）則計劃明天在多個機場舉辦活動，強調首次領不到薪水的情況。

