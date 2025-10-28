影／彷彿電影情節！警匪槍戰副警長身亡 歹徒飆速撞車噴飛遭重壓

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名搶匪在與警方飛車追逐中撞上轎車噴飛。圖／擷取自Youtube《LiveNOW from FOX》
美國28日發生一起警匪追逐戰，歹徒撞車噴飛送醫情況穩定，然而一名被他開槍射傷的員警傷重不治。

根據《紐約郵報》報導，美國一名西班牙裔男子搶劫購物中心後，挾持一名女子，警方獲報到場後與男子展開槍戰，一名副警長遭射傷。

搶匪隨後騎上機車逃逸，以超過時速170英里（約時速273公里）在高速公路上狂飆，大批警方緊隨其後，彷彿電影情節的警匪追逐戰全被《LiveNOW from FOX》空拍記錄下來。

男子邊騎邊放開雙手調整背包，根據《nixle》指出，一名員警駕駛沒有標示的警車撞向男子，男子連人帶機車噴飛，落地滑行後還遭到機車翻滾重壓，警方立即封鎖高速公路並呼叫消防救護送醫。

當地警長辦公室發出聲明，搶匪送醫治療後情況穩定，然而在槍戰中受傷的副警長最終送醫不治，警方將以謀殺罪起訴犯嫌。

槍擊 摩托車 搶劫 警車 電影 美國

