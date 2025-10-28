日公債殖利率上揚警報響！川普恐再施壓增軍費 高市早苗態度成焦點

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普28日在日本首相高市早苗陪同下抵達東京迎賓館赤坂離宮。路透
美國總統川普28日在日本首相高市早苗陪同下抵達東京迎賓館赤坂離宮。路透

日本公債市場交易員周二繃緊神經，密切關注美國總統川普是否會加強施壓，要求日本進一步增加軍費開支，此舉可能重新點燃長天期日債殖利率的上行壓力。本月初高市早苗意外當選自民黨總裁後，日債殖利率曾一度衝上多年高點，市場才剛恢復平靜不久。

AXA投資管理公司資深固定收益策略師Ryutaro Kimura表示：「作為保守派政治人物，高市對國防議題展現高度興趣，可能被視為較易接受美方要求的對話對象，這對日本財政前景與公債殖利率穩定性構成潛在風險，尤其是超長期日債更顯脆弱。」

高市上周就任首相後於國會演說時表明，擬提早將國防支出提高至GDP的2%，這與川普長期要求盟國分擔更多軍費的主張不謀而合。

國防支出增加意味政府可能必須發行更多公債，市場參與者已對此感到緊張，特別是高市表明，將在不加稅的前提下擴充財源。她並已下令制定新一輪經濟刺激方案，以緩解通膨壓力；財務大臣片山皐月則暗示，可能需要額外舉債支應。

三井住友日興證券資深利率策略師Miki Den指出：「若國防開支增加，籌資選項不外乎發行公債或加稅。目前看來發債的可能性較高，這將推升殖利率。」

市場同時關注，日本將如何籌集承諾美方的5,500億美元投資基金。日方前首席貿易談判代表赤澤亮正雖強調該機制不會影響匯市，但疑慮仍未消散。

Miki Den分析：「如果最終變成日本單方面對美投資，美元兌日圓將走升，使日本央行更容易升息。這可能強化升息預期並推高中期殖利率，促使殖利率曲線趨平。」

美國財政部長貝森特本月表示，只要日本央行持續實施合宜的貨幣政策，日圓將自然回歸合理水準；語氣較8月時指責日銀「落後形勢」的言論明顯緩和。川普則不時指控日本為提升貿易競爭力而刻意壓低匯價。

投資人正密切關注本周日本央行會議，以尋求未來政策走向的指引。雖然市場普遍預期此次會議將維持利率不變，但隔夜指數交換（OIS）合約顯示，年底前升息機率約為50%。

